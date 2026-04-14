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(Lien direct) FUNEBRARUM (Death Metal, USA) sortira son nouvel album intitulé Beckoning The Void Of Eternal Silence le 29 mai prochain sur Pulverised Records. En voici un nouvel extrait avec le titre "From Rotting Burial Shrouds" à découvrir ci-dessous :



01. The Arrival (Intro)

02. Beckoning The Void Of Eternal Silence

03. Sa Nagba Amāru

04. Through The Barren Halls Of Grieving Emptiness

05. Into Dark Domains

06. Ancestral Manor (Intro)

07. Anhela Odor Mortuorum (The Adepts)

08. From Rotting Burial Shrouds

09. Turning The Stones Of Torment

10. The Whispering Cathedral

11. Epilogue





