Les news du 15 Avril 2026
Les news du 15 Avril 2026 Terror - Undergang - Corpus Offal
|Intitulé Still Suffer, le nouvel album de TERROR (Hardcore, USA) sortira le 24 avril prochain sur Flatspot Records. En voici un troisième extrait avec le clip de "Fear The Panic" à découvrir ci-dessous avec en invité Chuck Ragan du groupe Hot Water Music :
01. Erase You From My World
02. Still Suffer
03. Promised Only Lies
04. Destruction Of My Soul
05. Fear The Panic (featuring Chuck Ragan)
06. Death Of Hope
07. Beauty In The Losses (featuring Jay Peta)
08. A Deeper Struggle
09. To Hurt The Most
10. Deconstruct It (featuring Brody King & Dan Seely)
|UNDERGANG (Death Metal, Danemark) et CORPUS OFFAL (Death Metal, USA) sortiront ce vendredi via Extremely Rotten Productions un split 7" pour célébrer leur tournée européenne commune. Celui-ci est à découvrir en intégralité ci-dessous :
CORPUS OFFAL
01. Epitomic Disembowelment
UNDERGANG
02. Maddikehavets Dans
