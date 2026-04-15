(Lien direct) Still Suffer, le nouvel album de TERROR (Hardcore, USA) sortira le 24 avril prochain sur Flatspot Records. En voici un troisième extrait avec le clip de "Fear The Panic" à découvrir ci-dessous avec en invité Chuck Ragan du groupe Hot Water Music :



01. Erase You From My World

02. Still Suffer

03. Promised Only Lies

04. Destruction Of My Soul

05. Fear The Panic (featuring Chuck Ragan)

06. Death Of Hope

07. Beauty In The Losses (featuring Jay Peta)

08. A Deeper Struggle

09. To Hurt The Most

10. Deconstruct It (featuring Brody King & Dan Seely)



