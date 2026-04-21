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Les news du 21 Avril 2026
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Les news du 21 Avril 2026 Archaic Oath - Cripple Bastards - Asenheim - Barús - Dépérir - Atronos - Primordial Black - A Very Old Ghost Behind The Farm - Phantom - Daemonium Regni - Ignobleth - Прадедушка - 100 Demons
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|ARCHAIC OATH (Melodic Black/Death, Belgique) a dévoilé l'écoute intégrale de son premier long-format Determined to Death and Beyond qui sort le 24 avril via AOP Records. Tracklist :
1. Above The Ice
2. Wrath Of The Witches
3. Forest Of Horrors
4. Requiem For A Doomed Soul
5. Abysmal Ascent
6. Path Of Penitence
7. Into The Temple Of Light
8. Ye Entrancemperium
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|CRIPPLE BASTARDS (Grindcore, Italie) sortira son nouvel EP La tua foto sul marmo le 12 juin sur F.O.A.D. Records. Tracklist :
01. Il respiro si chiude
02. Scarto del rimorso
03. Vendicativo
04. La tua foto sul marmo
05. L’era della dispersione
06. Ai confini di quel che puoi dire
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|ASENHEIM (Pagan Black Metal, Allemagne) offre son nouveau disque Elbenblut en écoute intégrale à l'occasion de sa sortie le 24 avril chez Dominance of Darkness Records. Tracklist :
1. Ein Steiniger Weg
2. Ein Stern
3. Elbenblut I
4. Wächter der Nacht
5. Im Lande Mordor
6. Elbenblut II
7. Wo die Schatten drohen
8. Das letzte Zeitalter
9. Das Juwel von Erebor
10. Ein letzter Atemzug
11. Nicht mehr weit
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|BARÚS (Progressive Death Metal, Grenoble) a partagé une réinterprétation du "Nebulous" de Meshuggah, premier extrait de son nouvel opus Affres dont les détails seront révélés prochainement
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|DÉPÉRIR (Black Metal, Québec) sortira son nouvel EP War le 20 mai chez Adipocere Records. Tracklist :
01 – Blood Spill
02 – Cold War
03 – Payback
04 – CCCP
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|ATRONOS (Black Metal, Allemagne) a dévoilé le titre "Geisterflug" issu de son nouvel album Gram prévu le 30 avril via Purity Through Fire. Tracklist :
1. Geisterflug
2. Ein Raunen im Sturm
3. Kummertreiben
4. Knochen
5. Mit Hass im Aug' und Stahl im Blut
6. Titanisches Erbe
7. Richtschwert deiner Sünde
8. Stolz
9. In Ketten
10. Zorn
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|PRIMORDIAL BLACK (Black/Heavy/Groove, Tunisie) a sorti un nouveau single intitulé "Ruines Suspendues" et extrait de son prochain disque Heterotopia.
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|Canes Gothi !, le nouvel opus de A VERY OLD GHOST BEHIND THE FARM (Sludge/Doom, France), vient de sortir en indépendant. Il est disponible à l'écoute sur toutes les plateformes de streaming et en commande sur la page Bandcamp du groupe. Tracklist :
1. Vicious Seeds
2. Whitemoore's Fog
3. A Sack Full of Bones
4. Deceiver
5. Strigoï
6. The Crippled Pair
7. Bleeding Doors
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|PHANTOM (Thrash/Speed, Allemagne) a mis en ligne une vidéo pour le morceau "Summoned to Kill" extrait de son nouvel album Not Midnight Yet à venir le 26 juin sur High Roller Records. Tracklist :
01. Hordes of Bats
02. Out of the Mausoleum
03. Dracula's Curse
04. Morgenstern / Iron Strike
05. The Pale Remains of Time
06. Summoned to Kill
07. Not Midnight Yet
08. Solomonari
09. Sepulchral Majesty
10. Curse Your Name
11. A Trail Full of Sorrows
12. Echoes from the Fights
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|Le one-mand de Micke Broberg de Unanimated, DAEMONIUM REGNI (Black/Doom, Suède), a sorti son premier full-length éponyme chez Darkness Shall Rise Productions. Tracklist :
1. Mater Daemonium
2. Ascendens Tenebrae
3. Silentium Mors Itinerarum
4. Luna Sanguinea
5. Spiritus In Flammo
6. Sacrificium
7. Magica Cultus
8. Damnationem
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|IGNOBLETH (Blackened Death Metal, Italie) a sorti son premier longue-durée Manor of Primitive Anticreation via Caligari Records. Tracklist :
1. Cults Of The Undead and Profane Necrolatry
2. Obelisk Of Deformity
3. Warped Abyssal Architectures
4. Spores
5. Forked Tongues
6. And The Lunar Mass Shatters
7. Interlude: Lecherous Sex Magick
8. Proselyte Pig I
9. Proselyte Pig II
10. Manor Of Primitive Anticreation
11. Among The Seventy-Two Embalmed Ekpyrotic Gods
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|ПРАДЕДУШКА (Doom Metal, Angleterre) a sorti son premier long-format Атеист le 13 avril sur Blackened Death Records. Tracklist :
01 церковь в огне (11:49)
02 сатана (10:41)
03 сдаться (13:20)
04 Атеист (16:08)
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|Après 22 ans d'absence 100 DEMONS (Hardcore, USA) fera son grand retour le 5 juin prochain via Closed Casket Activities avec à la clef un nouvel album intitulé Embrace The Black Light. En voici un premier extrait avec le titre "Meat For The Beast" à découvrir ci-dessous :
01. The Nightmare
02. Made For Nothing
03. Through Seven Eternities
04. Meat For The Beast
05. Nail It Shut
06. Cold Wind Of The Crossroads (featuring Twitching Tongues)
07. Häxan Hammer
08. Night Parade Of 100 Demons
09. Foul
10. Werewolves At The Wall
11. Return To Zero
12. Spiritual Obliteration
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