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(Lien direct) 100 DEMONS (Hardcore, USA) fera son grand retour le 5 juin prochain via Closed Casket Activities avec à la clef un nouvel album intitulé Embrace The Black Light. En voici un premier extrait avec le titre "Meat For The Beast" à découvrir ci-dessous :



01. The Nightmare

02. Made For Nothing

03. Through Seven Eternities

04. Meat For The Beast

05. Nail It Shut

06. Cold Wind Of The Crossroads (featuring Twitching Tongues)

07. Häxan Hammer

08. Night Parade Of 100 Demons

09. Foul

10. Werewolves At The Wall

11. Return To Zero

12. Spiritual Obliteration



<a href="https://100demons.bandcamp.com/album/embrace-the-black-light">Embrace The Black Light de 100 Demons</a>