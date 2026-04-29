|
Les news du 29 Avril 2026
News
Les news du 29 Avril 2026 Astriferous - Se, Josta Ei Puhuta - Ditheist - Deathstorm - Abuser - Emptiness - Monument Of Misanthropy - Hajduk - Doodswens - Aurora Borealis - Night Spectre - Saħħar - Ural - Black Knives - Wooden Shadow - Tyrannus - Kybalion - Undertakers - The Great Observer - Grieved
|»
|ASTRIFEROUS (Death Metal, Costa Rica) vient de dévoiler le tracklisting et un premier extrait de son prochain album intitulé Atavistic Unraveling qui sortira le 26 juin via Me Saco Un Ojo Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :
1. Carriers Of The Curse
2. The Floating Catacombs
3. Dissolution Of Eternity
4. Proto Embryo (The Third Tribulation)
5. Arcane Demonomania
6. Mnemonic Phenomena
7. Resonance Cascade
|
|»
|SE, JOSTA EI PUHUTA (Melodic Death/Thrash, Finlande) propose une vidéo pour le morceau "Muinaiset jumalat kuuntelevat" qui figurera sur son nouveau disque Syvyyden portit on saatava auki dont la sortie est programmée pour le 29 mai chez Inverse Records. Tracklist :
1. Tulkoon valkeus
2. Myrsky
3. Varis
4. Kuolemaa ei ole
5. Pahuuden palavat nuolet
6. Syvyyden portit on saatava auki
7. Muinaiset jumalat kuuntelevat
8. Rituaali
9. Pimeys ja ikuinen yö
|
|»
|DITHEIST (Death Metal, USA) sortira son nouvel opus Cosmic Liar le 6 juin en indépendant. Tracklist :
1. Cosmic Liar
2. Evil To Live
3. Kill The Priest
4. Nyarlathotep
5. Apoplectic Delirium
6. Covenant Ov Torture
7. Mouth Of Hell
8. Singularity
|
|»
|DEATHSTORM (Thrash Metal, Autriche) a posté le titre "Body in a Barrel" extrait de son nouvel album Cascophonies à paraître le 22 mai via Dying Victims Productions. Tracklist :
1. Partially Devoured
2. Let This One Be a Demon
3. Cease to Exist
4. Body in a Barrel
5. Horripilation
6. Mask of Sanity
7. Black Knife Night
8. Mount Eerie
9. Mortuorum Flies
|
|»
|ABUSER (Thrash Metal, Pologne) a mis en ligne une vidéo pour le morceau "Suspended in Torture" tiré de son premier long-format Blood Marks qui sort le 7 mai sur Xtreem Music. Tracklist :
01. Cry of the Innocent
02. Suspended in Torture
03. Blood Marks
04. Painbringer
05. Fin de Siécle
06. Monument of Atrocity
07. Struggling for Reality
08. Lethal Obsession
09. Abuser
10. Witnessing Madness
|
|»
|EMPTINESS (Misery Pop, Belgique) publiera le 17 juillet via Season Of Mist son nouvel album intitulé Nowhere Speaks. Le tracklisting se découvre ici :
1. Nothing But The Whole (Part 2)
2. The Threat
3. Nowhere Speaks
4. Darkness Commands
5. Words To Wind
6. One Must See All
7. When The Whole Arrives
8. The Clash Of Forces
9. Next In Line
10. All For Nothing
|
|»
|MONUMENT OF MISANTHROPY (Brutal Death Metal, Autriche) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Washington State Charm qui sortira le 26 juin via Listenable Records. L'ensemble se découvre ici :
1. Obviously We Gotta Start Somewhere… (Intro)
2. Neath Tacoma Asphalt
3. A Hunger Unstilled (Intro Instrumental)
4. The 1974 PNW Spree
5. Unfortunately WA (Intro)
6. Washington State Charm
7. Colorado Murder
8. The Hacksaw Blade
9. Chi Omega Blood Rage
10. Suwannee Hog Shed
11. Could You Hear That? (Intro)
12. Strapped To The Throne
13. The Eye Of Ra (NILE cover)
|
|»
|Le one-man band HAJDUK (Black Metal, Bulgarie) offre son premier full-length Хвърковата чета en écoute intégrale à l'occasion de sa sortie demain sur Amor Fati Productions. Tracklist :
1. Кърваво писмо [4:50]
2. Непобедима [8:30]
3. Ударите [6:27]
4. Дим до бога [4:37]
5. Три бюлбюла [6:31]
6. Черната река [7:58]
|
|»
|DOODSWENS (Black Metal, Pays-Bas) propose une vidéo "drum & vocal playthrough" pour le titre "Driven By Death" figurant sur son nouvel opus éponyme paru le 17 avril chez Svart Records.
|
|»
|AURORA BOREALIS (Black/Death, USA) a sorti son nouvel album Disillusioned by the Illusion via Non Serviam Records. Tracklist :
01 Disillusioned By The Illusion
02 Millisecond Pulsar
03 Brimstone Rain
04 Betrayal At The Gates
05 Molten Sea
06 Phase Transition
07 Darkness His Canopy
08 Night Cannibals
09 Those Yet To Come
10 The Light Was Fire
11 Your Penumbra
|
|»
|NIGHT SPECTRE (Heavy Metal, Grèce) a mis en ligne le morceau "Cheating the Fates" tiré de son premier longue-durée éponyme prévu le 22 mai sur Dying Victims Productions. Tracklist :
1. Death Contract
2. The Maniac
3. Cheating the Fates
4. To Die in the Ancient Fire
5. Blades of Galvarino
6. Crossing the Abyss
7. Damnation of Memory
8. Night Spectre
|
|»
|Le one-man band SAĦĦAR (Black Metal, Malte) sortira son nouvel album Migja ta Mohh Mignun le 12 juin via Time To Kill Records. Tracklist :
01. L-Għatxan
02. Għerf Minsi
03. It-Tarf tal-Kożmu u ta' Ruħi
04. Fil-Palazz Sejjaħtilhom
05. Il-Miġja sa Sqallija
06. Ftakar fija!
07. L-Antikrist il-Ġdid (bonus tracks for CD only)
08. Id-Dinja Taħt Pajjżi
09. L-Imlejka
|
|»
|URAL (Thrash Metal, Italie) a sorti son nouveau disque Anthropic Genetic Involution sur Xtreem Music. Tracklist :
01. Extreme Paranoia
02. Break the Fall
03. God of Lies.
04. Wrong Children
05. Open Scars
06. Rat in a Cage
07. Flat Black (J.J. Johnson)
08. Terror Eyes
09. ...to Change Your Vision
|
|»
|Le one-man band WOODEN SHADOW (Melodic Black Metal, Finlande) vient de sortir son nouvel EP Age of Tree chez Inverse Records. Tracklist :
01. The Dust
02. We Are The North
03. The Quiet War Within
04. Standing On The Shore
05. The Great Feast
|
|»
|TYRANNUS (Black/Thrash/Death, Écosse) a publié une vidéo pour le morceau "Flesh Eternal" extrait de son nouvel opus Mournhold à venir le 15 mai via True Cult Records. Tracklist :
1. Violent Inheritance
2. Orbus Non Sufficit
3. Seize the Stars
4. Flesh Eternal
5. Reignfall
6. Mournhold
7. Back to Grey
|
|»
|KYBALION (Black Metal, Italie) sortira son nouvel EP Make the World Bleed le 5 juin sur Non Serviam Records. Tracklist :
1.Make the World Bleed (2:43)
2. Hollow (4:19)
3. Tenebra (2:05)
4. Angst (3:17)
|
|»
|UNDERTAKERS (Death/Grind/Hardcore, Italie) sortira son nouvel album Global Dominion le 10 juillet chez Time To Kill Records. Tracklist :
1. Call To Arms (intro)
2. United Front
3. Global Dominion
4. All Out War
5. Plutocracy Era
6. Iron Regime
7. Collapse Protocol
8. Rise of Resistance
9. Just Keep Fighting
10. Bodies' Supermarket
|
|»
|THE GREAT OBSERVER (Black/Death/Thrash, Italie) a mis en ligne son premier long-format Loss of Transcendence en écoute intégrale à l'occasion de sa sortie demain via BlackSeed Productions. Tracklist :
1. Παρέγκλισις (Fallen Into Existence)
2. The Great Observer
3. Sentenced at High Noon
4. Herald of Thorns
5. How Far the Faithless Will Venture
6. At The Summit of Consciousness
7. ἔκστασις (The Lonesome Path)
8. mpervious Creation
9. The Weight of Being Free
10. Loss Of Transcendence
|
|»
|GRIEVED (Black Metal, France) a dévoilé son premier single "Skin upon Skin". Il s'agit d'un duo créé en 2026, né de la rencontre entre 2 figures de la scène Black Metal française, Théo Astr (Astr Prod.) et T. (Jzovce, Distant Voices), avec pour vocation d'explorer la beauté dans la peine, la douceur dans les lamentations, la violence dans l'émotion. Un EP est en cours de préparation et il sortira sur le label Distant Voices.
|
AJOUTER UN COMMENTAIRE
|
Par Sosthène
Par Niktareum
Par Keyser
Par Keyser
Par Sosthène
Par AxGxB
Par Sosthène
Par Jean-Clint
Par Sosthène
Par Sosthène
Par Keyser
Par Sosthène
Par Sosthène
Par Ikea
Par Sosthène
Par Niktareum
Par Jean-Clint