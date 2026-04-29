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(Lien direct) GRIEVED (Black Metal, France) a dévoilé son premier single "Skin upon Skin". Il s'agit d'un duo créé en 2026, né de la rencontre entre 2 figures de la scène Black Metal française, Théo Astr (Astr Prod.) et T. (Jzovce, Distant Voices), avec pour vocation d'explorer la beauté dans la peine, la douceur dans les lamentations, la violence dans l'émotion. Un EP est en cours de préparation et il sortira sur le label Distant Voices.



<a href="https://grievedbm.bandcamp.com/track/skin-upon-skin">Skin upon skin de GRIEVED</a>