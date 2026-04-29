chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
167 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Warside
 Warside - Cognitive Extinction (C)
Par Sosthène		   
Nukem
 Nukem - The Grave Remains (C)
Par Niktareum		   
Skaphos
 Skaphos - The Descent (C)
Par Keyser		   
Blood Countess
 Blood Countess - Imperatrix... (C)
Par Keyser		   
Aborcja
 Aborcja - Do krzyża abarotem (C)
Par Sosthène		   
Buzzov•en
 Buzzov•en - To A Frown (C)
Par AxGxB		   
Laurèntian Echoes
 Laurèntian Echoes - Midsumm... (R)
Par Sosthène		   
Deftones
 Deftones - Diamond Eyes (C)
Par Jean-Clint		   
Antimatter
 Antimatter - Leaving Eden (C)
Par Sosthène		   
Nostromo
 Nostromo - Argue (C)
Par Sosthène		   
Winter Rites Of The Mountain Land
 Winter Rites Of The Mounta... (C)
Par Keyser		   
Gaerea
 Gaerea - Loss (C)
Par Sosthène		   
Clandestine Blaze
 Clandestine Blaze - Resacra... (C)
Par Sosthène		   
MORTUAIRE
 MORTUAIRE - (I)
Par Ikea		   
Pilori
 Pilori - Sans adieu (C)
Par Sosthène		   
Les news du 17 Avril 2026
 Les news du 17 Avril 2026 -... (N)
Par Niktareum		   
Vomitory
 Vomitory - In Death Throes (C)
Par Jean-Clint		   

Les news du 29 Avril 2026

News
Les news du 29 Avril 2026 Astriferous - Se, Josta Ei Puhuta - Ditheist - Deathstorm - Abuser - Emptiness - Monument Of Misanthropy - Hajduk - Doodswens - Aurora Borealis - Night Spectre - Saħħar - Ural - Black Knives - Wooden Shadow - Tyrannus - Kybalion - Undertakers - The Great Observer - Grieved
»
(Lien direct)
ASTRIFEROUS (Death Metal, Costa Rica) vient de dévoiler le tracklisting et un premier extrait de son prochain album intitulé Atavistic Unraveling qui sortira le 26 juin via Me Saco Un Ojo Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :

1. Carriers Of The Curse
2. The Floating Catacombs
3. Dissolution Of Eternity
4. Proto Embryo (The Third Tribulation)
5. Arcane Demonomania
6. Mnemonic Phenomena
7. Resonance Cascade


»
(Lien direct)
SE, JOSTA EI PUHUTA (Melodic Death/Thrash, Finlande) propose une vidéo pour le morceau "Muinaiset jumalat kuuntelevat" qui figurera sur son nouveau disque Syvyyden portit on saatava auki dont la sortie est programmée pour le 29 mai chez Inverse Records. Tracklist :

1. Tulkoon valkeus
2. Myrsky
3. Varis
4. Kuolemaa ei ole
5. Pahuuden palavat nuolet
6. Syvyyden portit on saatava auki
7. Muinaiset jumalat kuuntelevat
8. Rituaali
9. Pimeys ja ikuinen yö

»
(Lien direct)
DITHEIST (Death Metal, USA) sortira son nouvel opus Cosmic Liar le 6 juin en indépendant. Tracklist :

1. Cosmic Liar
2. Evil To Live
3. Kill The Priest
4. Nyarlathotep
5. Apoplectic Delirium
6. Covenant Ov Torture
7. Mouth Of Hell
8. Singularity

»
(Lien direct)
DEATHSTORM (Thrash Metal, Autriche) a posté le titre "Body in a Barrel" extrait de son nouvel album Cascophonies à paraître le 22 mai via Dying Victims Productions. Tracklist :

1. Partially Devoured
2. Let This One Be a Demon
3. Cease to Exist
4. Body in a Barrel
5. Horripilation
6. Mask of Sanity
7. Black Knife Night
8. Mount Eerie
9. Mortuorum Flies

»
(Lien direct)
ABUSER (Thrash Metal, Pologne) a mis en ligne une vidéo pour le morceau "Suspended in Torture" tiré de son premier long-format Blood Marks qui sort le 7 mai sur Xtreem Music. Tracklist :

01. Cry of the Innocent
02. Suspended in Torture
03. Blood Marks
04. Painbringer
05. Fin de Siécle
06. Monument of Atrocity
07. Struggling for Reality
08. Lethal Obsession
09. Abuser
10. Witnessing Madness

»
(Lien direct)
EMPTINESS (Misery Pop, Belgique) publiera le 17 juillet via Season Of Mist son nouvel album intitulé Nowhere Speaks. Le tracklisting se découvre ici :

1. Nothing But The Whole (Part 2)
2. The Threat
3. Nowhere Speaks
4. Darkness Commands
5. Words To Wind
6. One Must See All
7. When The Whole Arrives
8. The Clash Of Forces
9. Next In Line
10. All For Nothing

»
(Lien direct)
MONUMENT OF MISANTHROPY (Brutal Death Metal, Autriche) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Washington State Charm qui sortira le 26 juin via Listenable Records. L'ensemble se découvre ici :

1. Obviously We Gotta Start Somewhere… (Intro)
2. Neath Tacoma Asphalt
3. A Hunger Unstilled (Intro Instrumental)
4. The 1974 PNW Spree
5. Unfortunately WA (Intro)
6. Washington State Charm
7. Colorado Murder
8. The Hacksaw Blade
9. Chi Omega Blood Rage
10. Suwannee Hog Shed
11. Could You Hear That? (Intro)
12. Strapped To The Throne
13. The Eye Of Ra (NILE cover)

»
(Lien direct)
Le one-man band HAJDUK (Black Metal, Bulgarie) offre son premier full-length Хвърковата чета en écoute intégrale à l'occasion de sa sortie demain sur Amor Fati Productions. Tracklist :

1. Кърваво писмо [4:50]
2. Непобедима [8:30]
3. Ударите [6:27]
4. Дим до бога [4:37]
5. Три бюлбюла [6:31]
6. Черната река [7:58]

»
(Lien direct)
DOODSWENS (Black Metal, Pays-Bas) propose une vidéo "drum & vocal playthrough" pour le titre "Driven By Death" figurant sur son nouvel opus éponyme paru le 17 avril chez Svart Records.

»
(Lien direct)
AURORA BOREALIS (Black/Death, USA) a sorti son nouvel album Disillusioned by the Illusion via Non Serviam Records. Tracklist :

01 Disillusioned By The Illusion
02 Millisecond Pulsar
03 Brimstone Rain
04 Betrayal At The Gates
05 Molten Sea
06 Phase Transition
07 Darkness His Canopy
08 Night Cannibals
09 Those Yet To Come
10 The Light Was Fire
11 Your Penumbra

»
(Lien direct)
NIGHT SPECTRE (Heavy Metal, Grèce) a mis en ligne le morceau "Cheating the Fates" tiré de son premier longue-durée éponyme prévu le 22 mai sur Dying Victims Productions. Tracklist :

1. Death Contract
2. The Maniac
3. Cheating the Fates
4. To Die in the Ancient Fire
5. Blades of Galvarino
6. Crossing the Abyss
7. Damnation of Memory
8. Night Spectre

»
(Lien direct)
Le one-man band SAĦĦAR (Black Metal, Malte) sortira son nouvel album Migja ta Mohh Mignun le 12 juin via Time To Kill Records. Tracklist :

01. L-Għatxan
02. Għerf Minsi
03. It-Tarf tal-Kożmu u ta' Ruħi
04. Fil-Palazz Sejjaħtilhom
05. Il-Miġja sa Sqallija
06. Ftakar fija!
07. L-Antikrist il-Ġdid (bonus tracks for CD only)
08. Id-Dinja Taħt Pajjżi
09. L-Imlejka

»
(Lien direct)
URAL (Thrash Metal, Italie) a sorti son nouveau disque Anthropic Genetic Involution sur Xtreem Music. Tracklist :

01. Extreme Paranoia
02. Break the Fall
03. God of Lies.
04. Wrong Children
05. Open Scars
06. Rat in a Cage
07. Flat Black (J.J. Johnson)
08. Terror Eyes
09. ...to Change Your Vision

»
(Lien direct)
BLACK KNIVES (Hardcore/Metal, France) a posté à cette adresse le titre "Won't Subside" issu de son prochain EP.

»
(Lien direct)
Le one-man band WOODEN SHADOW (Melodic Black Metal, Finlande) vient de sortir son nouvel EP Age of Tree chez Inverse Records. Tracklist :

01. The Dust
02. We Are The North
03. The Quiet War Within
04. Standing On The Shore
05. The Great Feast

»
(Lien direct)
TYRANNUS (Black/Thrash/Death, Écosse) a publié une vidéo pour le morceau "Flesh Eternal" extrait de son nouvel opus Mournhold à venir le 15 mai via True Cult Records. Tracklist :

1. Violent Inheritance
2. Orbus Non Sufficit
3. Seize the Stars
4. Flesh Eternal
5. Reignfall
6. Mournhold
7. Back to Grey

»
(Lien direct)
KYBALION (Black Metal, Italie) sortira son nouvel EP Make the World Bleed le 5 juin sur Non Serviam Records. Tracklist :

1.Make the World Bleed (2:43)
2. Hollow (4:19)
3. Tenebra (2:05)
4. Angst (3:17)

»
(Lien direct)
UNDERTAKERS (Death/Grind/Hardcore, Italie) sortira son nouvel album Global Dominion le 10 juillet chez Time To Kill Records. Tracklist :

1. Call To Arms (intro)
2. United Front
3. Global Dominion
4. All Out War
5. Plutocracy Era
6. Iron Regime
7. Collapse Protocol
8. Rise of Resistance
9. Just Keep Fighting
10. Bodies' Supermarket

»
(Lien direct)
THE GREAT OBSERVER (Black/Death/Thrash, Italie) a mis en ligne son premier long-format Loss of Transcendence en écoute intégrale à l'occasion de sa sortie demain via BlackSeed Productions. Tracklist :

1. Παρέγκλισις (Fallen Into Existence)
2. The Great Observer
3. Sentenced at High Noon
4. Herald of Thorns
5. How Far the Faithless Will Venture
6. At The Summit of Consciousness
7. ἔκστασις (The Lonesome Path)
8. mpervious Creation
9. The Weight of Being Free
10. Loss Of Transcendence


»
(Lien direct)
GRIEVED (Black Metal, France) a dévoilé son premier single "Skin upon Skin". Il s'agit d'un duo créé en 2026, né de la rencontre entre 2 figures de la scène Black Metal française, Théo Astr (Astr Prod.) et T. (Jzovce, Distant Voices), avec pour vocation d'explorer la beauté dans la peine, la douceur dans les lamentations, la violence dans l'émotion. Un EP est en cours de préparation et il sortira sur le label Distant Voices.
Thrasho Jean-Clint + Keyser
29 Avril 2026

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
ARTICLES DU JOUR
Kharkov
 Kharkov
Kharkov
2026 - Indépendant		   
Sickle of Dust
 Sickle of Dust
Across the Vultures Trail
2026 - Flowing Downward		   
Warside
 Warside
Cognitive Extinction
2026 - Gruesome Records		   
Carnal Dissection
 Carnal Dissection
Complete Discography (Compil.)
2023 - CDN Records		   

GROUPES DU JOUR
Astriferous
 Astriferous
Death Metal - 2018 - Costa Rica		   
Black Knives
 Black Knives
Beatdown Hardcore - France		   
Deathstorm
 Deathstorm
Thrash - 2010 - Autriche		   
Doodswens
 Doodswens
2017 - Pays-Bas		   
Emptiness
 Emptiness
Misery Pop - 1998 - Belgique		   
Monument Of Misanthropy
 Monument Of Misanthropy
Brutal Death Metal - 2010 - International		   
Ural
 Ural
Thrash Metal - 2010 - Italie		   
Kharkov
Kharkov
Lire la chronique
Warside
Cognitive Extinction
Lire la chronique
Sickle of Dust
Across the Vultures Trail
Lire la chronique
Carnal Dissection
Complete Discography (Compil.)
Lire la chronique
Martröð
Draumsýnir Eldsins
Lire la chronique
Skaphos
The Descent
Lire la chronique
Blood Countess
Imperatrix Sanguinis
Lire la chronique
Nukem
The Grave Remains
Lire la chronique
Aborcja
Do krzyża abarotem
Lire la chronique
Laurèntian Echoes
Midsummer Blaze + Panoptic...
Lire le live report
Buzzov•en
To A Frown
Lire la chronique
Insect Inside
Reborn In Blight
Lire la chronique
Naked City
Leng Tch'e
Lire la chronique
Nahtrunar
Sphären
Lire la chronique
A Very Old Ghost Behind The Farm
Canes Gothi !
Lire la chronique
Exhumed
Red Asphalt
Lire la chronique
Decipher
θελημα (Thelema)
Lire la chronique
Pulling Teeth
Vicious Skin
Lire la chronique
Riverflame
Lunar Crusades
Lire la chronique
Deftones
Diamond Eyes
Lire la chronique
Impermanent
Forging Eternity (EP)
Lire la chronique
Hellfuck
9 Nails Hammered Into The ...
Lire la chronique
Winter Rites Of The Mountain Land
Κυν-λακ-αχ (KIN-LAK-AX)...
Lire la chronique
Gaerea
Loss
Lire la chronique
Nostromo
Argue
Lire la chronique
Crème Flesh
For Your Ass Only
Lire la chronique
Pilori
Sans adieu
Lire la chronique
Vomitory
In Death Throes
Lire la chronique
Nine Inch Nails
Broken (EP)
Lire la chronique
Interview de TOWERING pour l'album "The Oblation Of Man"
Lire l'interview