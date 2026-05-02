»

(Lien direct) PRISONNIER DU TEMPS (Punk Rock, France) sortira son nouvel album intitulé Prendre Le Pouvoir Par La Force le 15 mai prochain sur La Vida Es Un Mus Records. En voici deux extraits avec les titres "La Liberté S'Obtient Par Le Sang" et "Dernier Regard" découvrir ci-dessous :



01. Trahisons Et Mensonges

02. La Liberté S'Obtient Par Le Sang

03. L'Armée Des Ombres

04. Dans La Douleur Et Les Larmes

05. Dernier Regard

06. Et Jusqu'à La Mort

07. Le Genou À Terre

08. À Bout De Nerfs



<a href="https://lavidaesunmus.bandcamp.com/album/prendre-le-pouvoir-par-la-force">Prendre Le Pouvoir Par La Force de Prisonnier Du Temps</a>