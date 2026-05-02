Les news du 2 Mai 2026
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Les news du 2 Mai 2026 Brozerz - Prisonnier Du Temps - Ecotage
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|BROZERZ (Grind, St-Denis) vient de publier sa troisième démo intitulé [PFFFFFF/i]. Elle s'écoute sur le Bandcamp du duo.
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|PRISONNIER DU TEMPS (Punk Rock, France) sortira son nouvel album intitulé Prendre Le Pouvoir Par La Force le 15 mai prochain sur La Vida Es Un Mus Records. En voici deux extraits avec les titres "La Liberté S'Obtient Par Le Sang" et "Dernier Regard" découvrir ci-dessous :
01. Trahisons Et Mensonges
02. La Liberté S'Obtient Par Le Sang
03. L'Armée Des Ombres
04. Dans La Douleur Et Les Larmes
05. Dernier Regard
06. Et Jusqu'à La Mort
07. Le Genou À Terre
08. À Bout De Nerfs
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|Intitulé Redemption, le nouvel EP d'ECOTAGE (Hardcore, Finlande) sortira le 22 mai prochain via Life Sentence Records. En voici deux extraits à découvrir ci-dessous avec les titres "Freedom" et "The Beast Within" :
01. Ecotage
02. The Great Divine
03. Freedom
04. Sanguinary Despair
05. The Beast Within
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