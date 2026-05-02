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Les news du 2 Mai 2026
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Les news du 2 Mai 2026 Display of Decay - GROTESQUE IMPALEMENT - Ovenhead - Coprolith - Brozerz - Prisonnier Du Temps - Ecotage
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|DISPLAY OF DECAY (Brutal Death Metal, Canada) nous offre son dernier EP en date, Desolate Dawn, Pt. 1, sorti en indépendant hier, premier mai.
Tracklist :
01. Necrotic Hex (04:08)
02. Mercy Machine (03:02)
03. Rejected Creator (03:04)
04. Crimson Execution (05:13)
05. Manchurian Candidate (04:29)
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|GROTESQUE IMPALEMENT (Death Metal, Argentine) a mis en ligne l'intégralité de son deuxième album Impaled With Hate paru le 28 avril dernier en indépendant.
Tracklist :
01. Intro (02:20)
02. Murderer Instinct (04:29)
03. Craneal Rot (03:26)
04. Impaled With Hate (06:14)
05. Fragmented (03:13)
06. Pain And Suffering (03:27)
07. Abominable Genetic Mutation (03:42)
08. Grotesque (06:00)
09. Drinking From Your Intestines (03:23)
10. No Face (02:36)
11. Macabre Dismemberment (06:32)
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|OVENHEAD (Brutal Death Metal, Etats-Unis) nous partage son nouveau single Promo 2026 sorti ce 30 avril chez Iron Fortress Records.
Tracklist :
01. Torso Cavity Defilement (05:52)
02. Transcendence of Flesh (02:47)
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|COPROLITH (Death Metal, Canada) sortira son premier album intitulé Putrescence le 3 juillet prochain via Me Saco Un Ojo Records et Rotted Life Records. En voici un extrait avec le titre "Possessed By Incoherent Violent Suggestions" à découvrir ci-dessous :
01. Sentenced To The Grave
02. Putrescence
03. Defiling Incantation
04. Birthed By Remorseless Flames
05. Another Skull To Claim
06. Possessed By Incoherent Violent Suggestions
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|BROZERZ (Grind, St-Denis) vient de publier sa troisième démo intitulée PFFFFFF. Elle s'écoute sur le Bandcamp du duo.
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|PRISONNIER DU TEMPS (Punk Rock, France) sortira son nouvel album intitulé Prendre Le Pouvoir Par La Force le 15 mai prochain sur La Vida Es Un Mus Records. En voici deux extraits avec les titres "La Liberté S'Obtient Par Le Sang" et "Dernier Regard" découvrir ci-dessous :
01. Trahisons Et Mensonges
02. La Liberté S'Obtient Par Le Sang
03. L'Armée Des Ombres
04. Dans La Douleur Et Les Larmes
05. Dernier Regard
06. Et Jusqu'à La Mort
07. Le Genou À Terre
08. À Bout De Nerfs
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|Intitulé Redemption, le nouvel EP d'ECOTAGE (Hardcore, Finlande) sortira le 22 mai prochain via Life Sentence Records. En voici deux extraits à découvrir ci-dessous avec les titres "Freedom" et "The Beast Within" :
01. Ecotage
02. The Great Divine
03. Freedom
04. Sanguinary Despair
05. The Beast Within
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