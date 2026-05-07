Les news du 7 Mai 2026

News
Les news du 7 Mai 2026 Gadget - Drakkar - Lecherous Nocturne - Goholor - Thy Sanatorium - Forced Order - Hold My Own
GADGET (Grindcore, Suède) propose son nouvel EP Coerced en écoute intégrale à cette adresse. Sortie demain 8 mai via De:Nihil Records. Tracklist :

01. Nonsense
02. No Sense Of Self
03. What Doesn’t Serve You
04. Gnistan
05. Funerary Rites
06. Flatline
07. False Pulse
08. Violently Silent

DRAKKAR (Power/Speed, Belgique) a signé sur Wormholedeath pour la sortie le 19 juin de son nouvel opus Invasion. Tracklist :

1 To The Shores
2 Invasion
3 Far Away
4 Mad Clown
5 Bloody Mary
6 Crying Out
7 Never Touch The Stars
8 666 'n' Rock'n' Roll (Tribute to them)
9 The Everlasting Journey

LECHEROUS NOCTURNE (Technical Death Metal, USA) a dévoilé un nouveau single intitulé "Fission" et extrait de son prochain album Violust prévu pour l'automne.

GOHOLOR (Black/Death, Slovaquie) offre son premier longue-durée Locus Damnatorum en écoute intégrale à l'occasion de sa sortie demain sur Personal Records. Tracklist :

1. Demonical Redemption
2. Black Rising Suffering
3. Divine Blood Invocation
4. Last Groan Devoured By Death
5. Ominous Delusions
6. Embraced By Demons Spell
7. Nihillistic Torments

THY SANATORIUM (Symphonic Black Metal, Angleterre) a mis en ligne une vidéo pour le morceau "Devil's Heart" extrait de son premier long-format éponyme paru le mois dernier en indépendant.

FORCED ORDER (Hardcore / Metal, USA) sortira vendredi via Triple B Records un nouvel EP intitulé Undying Spirit. En voici un premier extrait avec le titre "My Will Never Dies" à découvrir ci-dessous :

01. Draw The Line
02. Pray For The End
03. My Will Never Dies
04. Fighting For Scraps
05. Undying Spirit

HOLD MY OWN (Hardcore, USA) a sorti le 17 avril dernier son premier album. Intitulé Pay No Mind, celui-ci est paru sur Daze Records et est à découvrir en intégralité ci-dessous :

01. Da Intro
02. Deceit 2
03. March To Your Death
04. Pay No Mind
05. Countdown
06. Our Kind...
07. Om
08. Destiny
09. Negative Shit (featuring Fatal Realm)
10. The Onslaught (featuring Agents Of Man)
11. N.R.D. (featuring Sunami)
Thrasho Keyser + AxGxB
7 Mai 2026

