Les news du 11 Mai 2026
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Les news du 11 Mai 2026 Spell
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|SPELL (Heavy Metal, Canada) a sorti la semaine dernière son nouvel album intitulé Wretched Heart via Bad Omen Records. Le groupe a récemment publié le clip du titre "Exquisite Corpse". Celui-ci est à découvrir ci-dessous :
01. Dark Inertia
02. Lilac (YouTube)
03. Take My Life
04. Unquiet Graves
05. Oubliette
06. Iron Teeth
07. Exquisite Corpse
08. Savage Scourge
09. In Duress
10. Wretched Heart (YouTube)
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