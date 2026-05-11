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(Lien direct) SPELL (Heavy Metal, Canada) a sorti la semaine dernière son nouvel album intitulé Wretched Heart via Bad Omen Records. Le groupe a récemment publié le clip du titre "Exquisite Corpse". Celui-ci est à découvrir ci-dessous :



01. Dark Inertia

02. Lilac (YouTube)

03. Take My Life

04. Unquiet Graves

05. Oubliette

06. Iron Teeth

07. Exquisite Corpse

08. Savage Scourge

09. In Duress

10. Wretched Heart (YouTube)



