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Les news du 11 Mai 2026

News
Les news du 11 Mai 2026 Spell
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(Lien direct)
SPELL (Heavy Metal, Canada) a sorti la semaine dernière son nouvel album intitulé Wretched Heart via Bad Omen Records. Le groupe a récemment publié le clip du titre "Exquisite Corpse". Celui-ci est à découvrir ci-dessous :

01. Dark Inertia
02. Lilac (YouTube)
03. Take My Life
04. Unquiet Graves
05. Oubliette
06. Iron Teeth
07. Exquisite Corpse
08. Savage Scourge
09. In Duress
10. Wretched Heart (YouTube)
Thrasho AxGxB
11 Mai 2026

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