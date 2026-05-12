chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
144 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Engorgement
 Engorgement - They Rot Bene... (C)
Par Jean-Clint		   
Treponem Pal
 Treponem Pal - Higher (C)
Par BBB		   
Les news du 10 Mai 2026
 Les news du 10 Mai 2026 - E... (N)
Par Ikea		   
Dark Medieval Fest
Dark Medieval Fest - Aexyl... (R)
Par Keyser		   
Skin Chamber
 Skin Chamber - Wound (C)
Par gulo gulo		   
Votive Fire - European Tour MMXXVI
 Votive Fire - European Tour... (R)
Par Sosthène		   
Cro-Mags
 Cro-Mags - Alpha Omega (C)
Par Sosthène		   
Këkht Aräkh
 Këkht Aräkh - Morning Star (C)
Par AxGxB		   
Candiria
 Candiria - 300 Percent Density (C)
Par AxGxB		   
Interview de WARSIDE pour l'album "Cognitive Extinction"
 Interview de WARSIDE pour l... (I)
Par Lestat		   
Sickle of Dust
 Sickle of Dust - Across the... (C)
Par Lestat		   
Gorencephalic
 Gorencephalic - Gore of the... (C)
Par Gabalgabow		   
Warside
 Warside - Cognitive Extinction (C)
Par Sosthène		   
Nukem
 Nukem - The Grave Remains (C)
Par Niktareum		   
Skaphos
 Skaphos - The Descent (C)
Par Keyser		   
Blood Countess
 Blood Countess - Imperatrix... (C)
Par Keyser		   
Aborcja
 Aborcja - Do krzyża abarotem (C)
Par Sosthène		   

Les news du 12 Mai 2026

News
Les news du 12 Mai 2026 Temple Of Dread - Sarcasm - Defiled - Godless - Beheaded - Duir - Drakkar - Molosser - Undertakers - Vyr Muk - Desanguinate
»
(Lien direct)
TEMPLE OF DREAD (Death Metal, Allemagne) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son prochain album intitulé Dreadspawn Dominion prévu pour le 7 août via Testimony Records. L'ensemble se découvre ici :

1. Wings Of Immortality (Intro)
2. Dreadspawn Dominion
3. Born To Rot
4. Hybrid Horde Eternal
5. Death March
6. Blood Pyre
7. Scorched By Cosmic Fire
8. Rites Of Blasphemy
9. Artisan Of Oblivion
10. Infernal Eternity


»
(Lien direct)
SARCASM (Death/Black mélodique, Suède) a dévoilé un troisième extrait de son nouvel album intitulé Lifeforce Omnibound qui sortira le 29 mai via Hammerheart Records. "Plunged Into A Paradox" se découvre ici :

»
(Lien direct)
DEFILED (Brutal Death, Japon) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Altered State qui sortira le 12 juin via Season Of Mist. L'ensemble se découvre ci-dessous :

1. Dazed In Blindness
2. Altered State
3. Obsession
4. Portal
5. Necro-Force
6. The Degradation
7. Genocidal Stage
8. Metamorphosis Of Evil
9. The Ultra Death
10. Zombified
11. Lunatics
12. Prophecies
13. Demolition
14. Apocalyptic End

»
(Lien direct)
GODLESS (Death Metal, Chili) a a dévoilé le titre "Numenlagneia" figurant sur son nouvel album Adversus Parousia à paraître le 6 juin chez Nuclear Winter Records. Tracklist :

1. Ingenitus-Ekstasis
2. Omega Omnipotens: Hosanna in Nullificatio
3. Plaga Vobiscum (Et Cum Spiritu Tuo)
4. Pneuma-Khaos
5. Ekstasis-Cosmogravis
6. Numenlagneia
7. Ultraticum Infinita Omnium in Nihilum
8. Et Verbum Nihil Factum Est

»
(Lien direct)
BEHEADED (Brutal Death, Malte) va rééditer le 28 août via Agonia Records son premier long-format Perpetual Mockery (1998) dans une édition remasterisée avec un nouvel artwork.

»
(Lien direct)
DUIR (Atmospheric Folk/Black, Italie) a publié une vidéo pour le morceau "Di nessuno" tiré de son nouveau disque Catarsi qui sort le 26 juin sur AOP Records. Tracklist :

1. Manifesto [10:02]
2. Di nessuno [6:54]
3. Impeto (feat. L.G. of Ellende) [7:59]
4. Della note [4:38]
5. Del giorno [7:20]
6. Oltre l'alba [9:40]

»
(Lien direct)
DRAKKAR (Power/Speed, Belgique) a posté une "lyric video" pour le titre "666 'n' Rock'n'Roll" issu de son nouvel opus Invasion prévu le 19 juin chez Wormholedeath. Tracklist :

01. To The Shores
02. Invasion
03. Far Away
04. Mad Clown
05. Bloody Mary
06. Crying Out
07. Never Touch The Stars
08. 666 'n' Rock'n' Roll (Tribute to them)
09. The Everlasting Journey

»
(Lien direct)
MOLOSSER (Death Metal, Nouvelle-Zélande) a sorti hier son premier EP éponyme via Gutter Prince Cabal. Tracklist :

1. Strychnine Hill
2. Ogre Column
3. Vengeance Manifest
4. Indomitable Force

»
(Lien direct)
UNDERTAKERS (Death/Grind/Hardcore, Italie) a mis en ligne une vidéo pour le morceau "United Front" extrait de son nouvel album Global Dominion à venir le 10 juillet sur Time To Kill Records. Tracklist :

1. Call To Arms (intro)
2. United Front
3. Global Dominion
4. All Out War
5. Plutocracy Era
6. Iron Regime
7. Collapse Protocol
8. Rise of Resistance
9. Just Keep Fighting
10. Bodies' Supermarket

»
(Lien direct)
Le one-man band VYR MUK (Black/Death, Ukraine) vient de sortir un nouvel EP intitulé Mens Devastata en autoproduction. Tracklist :

1. Shadows of Battles/Тіні Битв
2. Voices of the Void/Голоси Порожнечі
3. Outro

»
(Lien direct)
DESANGUINATE (Brutal Death Technique, USA) vient de signer sur New Standard Elite Records. À cette occasion, une version ré-enregistrée et remastérisée de leur premier EP éponyme paru l'année dernière vient d'être annoncé. En voici un extrait avec le titre "Burnt Sensors" à découvrir ci-dessous (ainsi que l'EP à découvrir en intégralité) :

01. Presage
02. Burnt Sensors
03. Neurotransmitter
04. Aural Interference
Thrasho Jean-Clint + Keyser + AxGxB
12 Mai 2026

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
ARTICLES DU JOUR
Fecundation
 Fecundation
Moribund
2024 - Obliteration Records		   

GROUPES DU JOUR
Beheaded
 Beheaded
Brutal Death - 1991 - Malte		   
Defiled
 Defiled
Brutal Death - 1992 - Japon		   
Desanguinate
 Desanguinate
2023 - Etats-Unis		   
Sarcasm
 Sarcasm
Death/Black mélodique - 1990 - Suède		   
Temple Of Dread
 Temple Of Dread
Death Metal - 2017 - Allemagne		   
Vyr Muk
 Vyr Muk
Black Death Metal - 2023 - Ukraine		   
Fecundation
Moribund
Lire la chronique
Disembodiment
Spiral Crypts
Lire la chronique
Engorgement
They Rot Beneath Our Floor
Lire la chronique
Seum
Parking Life
Lire la chronique
Treponem Pal
Higher
Lire la chronique
Winterfylleth
The Unyielding Season
Lire la chronique
Skin Chamber
Wound
Lire la chronique
Trouble
Manic Frustration
Lire la chronique
Dark Medieval Fest
Aexylium + Darkenhöld + Fro...
Lire le live report
Corpus Offal / Undergang
Corpus Offal / Undergang (S...
Lire la chronique
Trouble
Trouble
Lire la chronique
Brozerz
PFFFFFF (Démo)
Lire la chronique
Terror
Still Suffer
Lire la chronique
Sardonic Witchery
Under the Sign of the Tride...
Lire la chronique
Black Cilice
Votive Fire
Lire la chronique
Votive Fire - European Tour MMXXVI
Black Cilice + Consummatio ...
Lire le live report
Cro-Mags
Alpha Omega
Lire la chronique
Këkht Aräkh
Morning Star
Lire la chronique
Gluttony
Eulogy To Blasphemy
Lire la chronique
Terminally Your Aborted Ghost
Putrefaction In Parallax (EP)
Lire la chronique
Slyther
Chronicles of Despair
Lire la chronique
La photo mystère du 1 Mai 2026
Jouer à la Photo mystère
D.R.I.
Violent Pacification (EP)
Lire la chronique
Gorencephalic
Gore of the Forgotten (EP)
Lire la chronique
Putrisect / Funebrarum / Interment
Pestilential Winds (Split 7")
Lire la chronique
Interview de WARSIDE pour l'album "Cognitive Extinction"
Lire l'interview
Kharkov
Kharkov
Lire la chronique
Warside
Cognitive Extinction
Lire la chronique
Sickle of Dust
Across the Vultures Trail
Lire la chronique
Carnal Dissection
Complete Discography (Compil.)
Lire la chronique