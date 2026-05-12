TEMPLE OF DREAD (Death Metal, Allemagne) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son prochain album intitulé Dreadspawn Dominion prévu pour le 7 août via Testimony Records. L'ensemble se découvre ici :
1. Wings Of Immortality (Intro)
2. Dreadspawn Dominion
3. Born To Rot
4. Hybrid Horde Eternal
5. Death March
6. Blood Pyre
7. Scorched By Cosmic Fire
8. Rites Of Blasphemy
9. Artisan Of Oblivion
10. Infernal Eternity
SARCASM (Death/Black mélodique, Suède) a dévoilé un troisième extrait de son nouvel album intitulé Lifeforce Omnibound qui sortira le 29 mai via Hammerheart Records. "Plunged Into A Paradox" se découvre ici :
GODLESS (Death Metal, Chili) a a dévoilé le titre "Numenlagneia" figurant sur son nouvel album Adversus Parousia à paraître le 6 juin chez Nuclear Winter Records. Tracklist :
1. Ingenitus-Ekstasis
2. Omega Omnipotens: Hosanna in Nullificatio
3. Plaga Vobiscum (Et Cum Spiritu Tuo)
4. Pneuma-Khaos
5. Ekstasis-Cosmogravis
6. Numenlagneia
7. Ultraticum Infinita Omnium in Nihilum
8. Et Verbum Nihil Factum Est
UNDERTAKERS (Death/Grind/Hardcore, Italie) a mis en ligne une vidéo pour le morceau "United Front" extrait de son nouvel album Global Dominion à venir le 10 juillet sur Time To Kill Records. Tracklist :
1. Call To Arms (intro)
2. United Front
3. Global Dominion
4. All Out War
5. Plutocracy Era
6. Iron Regime
7. Collapse Protocol
8. Rise of Resistance
9. Just Keep Fighting
10. Bodies' Supermarket
DESANGUINATE (Brutal Death Technique, USA) vient de signer sur New Standard Elite Records. À cette occasion, une version ré-enregistrée et remastérisée de leur premier EP éponyme paru l'année dernière vient d'être annoncé. En voici un extrait avec le titre "Burnt Sensors" à découvrir ci-dessous (ainsi que l'EP à découvrir en intégralité) :
Par Jean-Clint
Par BBB
Par Ikea
Par Keyser
Par gulo gulo
Par Sosthène
Par Sosthène
Par AxGxB
Par AxGxB
Par Lestat
Par Lestat
Par Gabalgabow
Par Sosthène
Par Niktareum
Par Keyser
Par Keyser
Par Sosthène