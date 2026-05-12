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(Lien direct) TEMPLE OF DREAD (Death Metal, Allemagne) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son prochain album intitulé Dreadspawn Dominion prévu pour le 7 août via Testimony Records. L'ensemble se découvre ici :



1. Wings Of Immortality (Intro)

2. Dreadspawn Dominion

3. Born To Rot

4. Hybrid Horde Eternal

5. Death March

6. Blood Pyre

7. Scorched By Cosmic Fire

8. Rites Of Blasphemy

9. Artisan Of Oblivion

10. Infernal Eternity



<a href="https://templeofdread.bandcamp.com/album/dreadspawn-dominion-2">Dreadspawn Dominion de Temple Of Dread</a>