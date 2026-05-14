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(Lien direct) GOROD (Death Technico-Mélodique, France) a dévoilé le tracklisting de son prochain album intitulé The Ember Gone prévu pour le 28 août via Base Productions. Un premier extrait sera bientôt publié...



1. Signs

2. Devise

3. Forgiveness

4. Regret

5. Crimson

6. Ignite

7. Ember

8. Remains