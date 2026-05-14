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(Lien direct) Not Your Kingdom, le nouvel album de MADBALL (Hardcore, USA) sortira le 24 juillet prochain sur Nuclear Blast Records. En voici un premier extrait avec le clip de "Rebel Kids" à découvrir ci-dessous :



01. Tethered

02. Flammable

03. Rebelude

04. Rebel Kids

05. Don’t Misstep

06. What Say You

07. Stab Wounds

08. Sunrise

09. Life’s A Mural

10. Family First

11, Clockwork

12. IWI

13. The Ride

14. Chase A Dream



