Les news du 14 Mai 2026
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Les news du 14 Mai 2026 Madball - K.F.R. - Gorod
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|Intitulé Not Your Kingdom, le nouvel album de MADBALL (Hardcore, USA) sortira le 24 juillet prochain sur Nuclear Blast Records. En voici un premier extrait avec le clip de "Rebel Kids" à découvrir ci-dessous :
01. Tethered
02. Flammable
03. Rebelude
04. Rebel Kids
05. Don’t Misstep
06. What Say You
07. Stab Wounds
08. Sunrise
09. Life’s A Mural
10. Family First
11, Clockwork
12. IWI
13. The Ride
14. Chase A Dream
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|K.F.R. (Black Metal, France) a dévoilé le morceau "I Did It For You" qui figurera sur son nouvel album Total Art prévu plus tard cette année, il s'écoute ici :
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|GOROD (Death Technico-Mélodique, France) a dévoilé le tracklisting de son prochain album intitulé The Ember Gone prévu pour le 28 août via Base Productions. Un premier extrait sera bientôt publié...
1. Signs
2. Devise
3. Forgiveness
4. Regret
5. Crimson
6. Ignite
7. Ember
8. Remains
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