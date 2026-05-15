Les news du 15 Mai 2026 News Les news du 15 Mai 2026 Meltification » (Lien direct) MELTIFICATION (Grindcore, Danemark) sortira le 29 mai prochain son premier album éponyme via Extremely Rotten Productions. En voici un premier extrait avec le titre "Nuclear Death Threat " à découvrir ci-dessous :



01. Turmoil

02. Midian

03. Assembly Line Of Horror

04. Nuclear Death Threat

05. Leech

06. River Of Torment

07. Raw Hate Inferno

08. Hellscape

09. A.I.Mageddon

10. Hellscape (part 2)

11. Memento Gory

12. Wargod

13. Doomsday Horde Caravan

14. Fragments

15. Mass Hypnosis

16. Lycanthropic Brutality

17. Calculated Demise

18. Final Ritual



<a href="https://meltification.bandcamp.com/album/st">St. de MELTIFICATION</a>

