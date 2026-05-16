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(Lien direct) DISHUMANE (Death Metal, USA), groupe dans lequel on retrouve James Shanks, Charlie Koryn (Incantation, Ascended Dead, Thanamagus, Funebrarum, Decrepisy...) et Chuck Sherwood (Incantationn...), sortira le 7 août prochain sur Blood Harvest Records son premier EP. Intitulé Centurion's Demise, celui-ci se dévoile aujourd'hui à travers un premier extrait à découvrir ci-dessous :



01. Conquering The Forlorn

02. Centurion's Demise

03. Soul Spun Malice

04. Loom Of Souls



<a href="https://bloodharvestrecords.bandcamp.com/album/centurions-demise">Centurion's Demise de DISHUMANE</a>