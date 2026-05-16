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Les news du 16 Mai 2026
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Les news du 16 Mai 2026 Warning - Dishumane - Antichrist Siege Machine
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|De retour après vingt-ans d'absence, WARNING (Doom, Royaume-Uni) sortira son nouvel album intitulé Rituals Of Shame le 20 juin sur Relapse Records. Après "Stations" en voici un deuxième extrait avec le titre "Night Comes Down" à découvrir ci-dessous :
01. Rituals Of Shame
02. Stations
03. Night Comes Down
04. Landing Lights
05. Teacher
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|DISHUMANE (Death Metal, USA), groupe dans lequel on retrouve James Shanks, Charlie Koryn (Incantation, Ascended Dead, Thanamagus, Funebrarum, Decrepisy...) et Chuck Sherwood (Incantationn...), sortira le 7 août prochain sur Blood Harvest Records son premier EP. Intitulé Centurion's Demise, celui-ci se dévoile aujourd'hui à travers un premier extrait à découvrir ci-dessous :
01. Conquering The Forlorn
02. Centurion's Demise
03. Soul Spun Malice
04. Loom Of Souls
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|ANTICHRIST SIEGE MACHINE (Black / Death Metal, USA) a récemment publié une démo intitulée Promo MMXXVI. Celle-ci est à découvrir en intégralité ci-dessous :
01. Intro - Destruction
02. Cyclic Dehumanization
03. Sacral Violence
04. Apocalyptic Despair
05. Conqueror Shadow
06. Storm Chariot
07. Live Free And Burn (Pentagram Cover)
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