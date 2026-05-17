NUCLEAR TOMB (Death / Thrash, Etats-Unis) a dévoilé un nouvel extrait de son prochain album intitulé Epoch Inhumane prévu pour le 12 juin via Rotted Life Records. "Unbowed And Averse" se découvre ici :
SCORDATURA (Brutal Death Metal, Royaume-Uni) a dévoilé un deuxième extrait de son nouvel album intitulé Led Into Oblivion qui sortira le 19 juin via Everlasting Spew Records. "Where The Red Moon Hangs Low" se découvre ici :
VERDUN (DOOM METAL / (Post) Hardcore, France) a dévoilé un nouvel extrait de son album intitulé Abyssal Womb qui sortira le 26 juin via Transcending Obscurity Records. "La Lame et la Chair".se découvre ci-dessous :
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