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(Lien direct)
ONE DAY IN PAIN (Swedeath, Suède) a mis en ligne un titre inédit intitulé "Ashen Soul" qui se découvre ici :

»
(Lien direct)
CREMATORY (Metal gothique doomesque, Allemagne) a sorti un titre inédit intitulé "Born" qui s'écoute ci-dessous :
Thrasho Jean-Clint
18 Mai 2026

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