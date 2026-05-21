Les news du 21 Mai 2026
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Les news du 21 Mai 2026 Behemoth - Cult Of Fire
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|BEHEMOTH (Black / Death Metal, Pologne) sortira le 4 septembre prochain son nouvel album intitulé I, Scvlptor, via Massacre Records. Celui-ci comportera des titres inédits ainsi que des versions réenregistrées et modernisées de vieux morceaux des débuts du groupe... affaire à suivre prochainement avec un premier extrait bientôt dévoilé !
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|CULT OF FIRE (Black Metal, République Tchèque) vient de dévoiler un titre inédit intitulé "Reach The Sky And Die" qui s'écoute ici :
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