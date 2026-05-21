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(Lien direct) BEHEMOTH (Black / Death Metal, Pologne) sortira le 4 septembre prochain son nouvel album intitulé I, Scvlptor, via Massacre Records. Celui-ci comportera des titres inédits ainsi que des versions réenregistrées et modernisées de vieux morceaux des débuts du groupe... affaire à suivre prochainement avec un premier extrait bientôt dévoilé !