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Les news du 21 Mai 2026

News
Les news du 21 Mai 2026 Gridiron - Federico Benini - Behemoth - Cult Of Fire
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GRIDIRON (Hardcore, USA) vient de sortir via Blue Grape Music un nouvel EP intitulé Lights Out. Celui-ci est à découvrir ci-dessous :

01. Lights Out
02. Long Haul
03. Tombstone (NOWHERE2RUN Remix)
04. Army Of None (Not A Friend Remix)

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(Lien direct)
On vient d'apprendre la disparition de FEDERICO BENINI à l'âge de 38 ans, bassiste de Malthusian et ex-bassiste pour de nombreuses formations extrêmes telles que Unfathomable Ruination, Putridity, Cerebral Bore, Trifixion ou Akercocke.
R.I.P.

»
(Lien direct)
BEHEMOTH (Black / Death Metal, Pologne) sortira le 4 septembre prochain son nouvel album intitulé I, Scvlptor, via Massacre Records. Celui-ci comportera des titres inédits ainsi que des versions réenregistrées et modernisées de vieux morceaux des débuts du groupe... affaire à suivre prochainement avec un premier extrait bientôt dévoilé !

»
(Lien direct)
CULT OF FIRE (Black Metal, République Tchèque) vient de dévoiler un titre inédit intitulé "Reach The Sky And Die" qui s'écoute ici :
Thrasho AxGxB + Niktareum + Jean-Clint
21 Mai 2026

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