On vient d'apprendre la disparition de FEDERICO BENINI à l'âge de 38 ans, bassiste de Malthusian et ex-bassiste pour de nombreuses formations extrêmes telles que Unfathomable Ruination, Putridity, Cerebral Bore, Trifixion ou Akercocke.
R.I.P.
BEHEMOTH (Black / Death Metal, Pologne) sortira le 4 septembre prochain son nouvel album intitulé I, Scvlptor, via Massacre Records. Celui-ci comportera des titres inédits ainsi que des versions réenregistrées et modernisées de vieux morceaux des débuts du groupe... affaire à suivre prochainement avec un premier extrait bientôt dévoilé !
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