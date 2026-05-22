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(Lien direct) QUICKSAND (Post-Hardcore, USA) sortira son nouvel album intitulé Bring On The Psychics le 17 juillet prochain sur Equal Vision Records. En voici un troisième extrait avec le clip de "Crystallize" à découvrir ci-dessous :



01. Get To It

02. Regenerate

03. Agency

04. Crystallize

05. Supercollider

06. In Full Color

07. Days You Run To

08. Cool Guy

09. Moving Forward

10. Bring On The Psychics





<a href="https://equalvision.bandcamp.com/album/bring-on-the-psychics">Bring On The Psychics de Quicksand</a>