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Les news du 22 Mai 2026 Bleedskin - Sojourner - Quicksand
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BLEEDSKIN (Brutal Death Metal, Belgique) a publié une nouvelle version de son morceau "No One Will Hear You" qui figurait initialement sur son album Blood Reign sorti en 2020. Cette version 2026 s'écoute donc ici :

»
(Lien direct)
SOJOURNER (Metal épique atmosphérique, International) vient de dévoiler deux extraits de son nouvel album intitulé Gateways qui sortira le 10 juillet via Avantgarde Music. L'ensemble s'écoute ici :

»
(Lien direct)
QUICKSAND (Post-Hardcore, USA) sortira son nouvel album intitulé Bring On The Psychics le 17 juillet prochain sur Equal Vision Records. En voici un troisième extrait avec le clip de "Crystallize" à découvrir ci-dessous :

01. Get To It
02. Regenerate
03. Agency
04. Crystallize
05. Supercollider
06. In Full Color
07. Days You Run To
08. Cool Guy
09. Moving Forward
10. Bring On The Psychics
Thrasho Jean-Clint + AxGxB
22 Mai 2026

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