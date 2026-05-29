Les news du 29 Mai 2026 Psycroptic - Elder - Take It In Blood - Funebrarum - Pvrgatorii - Dauþuz - Se, Josta Ei Puhuta
|PSYCROPTIC (Death Metal Technique, Australie) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé The Pulse Of Annihilation prévu pour le 17 Juillet via Metal Blade Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :
1. Ashes Of A New Dawn
2. Gathering A Venomous Herd
3. A Sword Of Me
4. No Time For The Weak
5. Our Pillars Fall
6. Annihilation Pulse
7. No Blade Of Grass
8. To Embrace This Curse
9. Forging The Crown
|ELDER (Stoner Rock / Psychedelic Rock, USA) a sorti aujourd'hui son nouvel album. Intitulé Through Zero, celui-ci est disponible via Blues Funeral Records, Stickman Records et Birds Robe Records. Il est à écouter en intégralité ci-dessous :
01. Sigil To Ruin
02. Capture/Release
03. Through Zero
04. Strata
05. Sight Unseen
06. Blighted Age
|TAKE IT IN BLOOD (Hardcore, France) sortira son premier album intitulé Exit From Life le 12 juin prochain via Borndead Collective, Hellride Records et Burning Water Records. En voici un premier extrait avec le titre "Inner Voices" à découvrir ci-dessous :
01. Toe Tag
02. Don't Care
03. Drowned in Deceit (featuring Next Step Up)
04. Alone with your Sins
05. Payback
06. Dirge
07. Natural Born Killaz (featuring Worst Doubt, Headbussa & Cold Decay)
08. Inner Voices
09. Clout' Chasin'
10. Wilted Flowers
|C'est aujourd'hui sur Pulverised Records que sort Beckoning The Void Of Eternal Silence, nouvel album des Américains de FUNEBRARUM (Death Metal, USA). Celui-ci est à écouter en intégralité ci-dessous :
01. The Arrival (Intro)
02. Beckoning The Void Of Eternal Silence
03. Ša Nagba Amāru
04. Through The Barren Halls Of Grieving Emptiness
05. Into Dark Domains
06. Ancestral Manor (Intro)
07. Anhela Odor Mortuorum (The Adepts)
08. From Rotting Burial Shrouds
09. Turning The Stones Of Torment
10. The Whispering Cathedral - Epilogue
|PVRGATORII (Black/Punk, Espagne) sort aujourd'hui son nouvel EP Profane Rites For Cursed Times chez Night Terrors Records. Tracklist :
I. Key To Thee Temple
II. Dystopian Flesh Arise
III. Hermetik Axis
IV. A Broken Seal For Final Capitalism Collapse
|DAUÞUZ (Black Metal, Allemagne) offre son nouvel opus Todeswerk: Uranium II en écoute intégrale. Sortie ce jour via Amor Fati Productions. Tracklist :
1. Joachimsthal - Jáchymov
2. Uranlager I
3. Hammerzwang
4. Der Turm des Todes
5. Uranlager II
6. Bluteisen
7. 211947
8. Des Häftlings Bergmannstod
|SE, JOSTA EI PUHUTA (Melodic Death/Thrash, Finlande) sort aujourd'hui son nouvel album Syvyyden portit on saatava auki sur Inverse Records. Tracklist :
1. Tulkoon valkeus
2. Myrsky
3. Varis
4. Kuolemaa ei ole
5. Pahuuden palavat nuolet
6. Syvyyden portit on saatava auki
7. Muinaiset jumalat kuuntelevat
8. Rituaali
9. Pimeys ja ikuinen yö
GROUPES DU JOUR
|Dauþuz
Black Metal Atmosphérique - 2016 - Allemagne
|Elder
Stoner Rock / Psychedelic Rock - 2006 - Etats-Unis
|Funebrarum
Death Metal - 1999 - Etats-Unis
|Psycroptic
Death Metal Technique - 1999 - Australie
|Take It In Blood
Hardcore - 2019 - France
