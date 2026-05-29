Les news du 29 Mai 2026

News

Les news du 29 Mai 2026 Ripper - Psycroptic - Elder - Take It In Blood - Funebrarum - Pvrgatorii - Dauþuz - Se, Josta Ei Puhuta

» (Lien direct) RIPPER (Thrash, Chili) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Towards Rebirth qui sortira le 24 juillet via Dark Descent Records. L'ensemble est à découvrir ci-dessous :



1. The Secular Awakening

2. World Of Darkness

3. Towards Rebirth

4. Final Hologram

5. Into The Coldness Of Land Of Dead

6. The Source Exterminator

7. Messages From The Other Side

8. The Secret Dawn

9. The End Of Universe

10. Procession To The Eternal Rest



<a href="https://darkdescentrecords.bandcamp.com/album/towards-rebirth">Towards Rebirth de Ripper</a>

» (Lien direct) PSYCROPTIC (Death Metal Technique, Australie) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé The Pulse Of Annihilation prévu pour le 17 Juillet via Metal Blade Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Ashes Of A New Dawn

2. Gathering A Venomous Herd

3. A Sword Of Me

4. No Time For The Weak

5. Our Pillars Fall

6. Annihilation Pulse

7. No Blade Of Grass

8. To Embrace This Curse

9. Forging The Crown





» (Lien direct) ELDER (Stoner Rock / Psychedelic Rock, USA) a sorti aujourd'hui son nouvel album. Intitulé Through Zero, celui-ci est disponible via Blues Funeral Records, Stickman Records et Birds Robe Records. Il est à écouter en intégralité ci-dessous :



01. Sigil To Ruin

02. Capture/Release

03. Through Zero

04. Strata

05. Sight Unseen

06. Blighted Age



<a href="https://beholdtheelder.bandcamp.com/album/through-zero">Through Zero de Elder</a>

» (Lien direct) TAKE IT IN BLOOD (Hardcore, France) sortira son premier album intitulé Exit From Life le 12 juin prochain via Borndead Collective, Hellride Records et Burning Water Records. En voici un premier extrait avec le titre "Inner Voices" à découvrir ci-dessous :



01. Toe Tag

02. Don't Care

03. Drowned in Deceit (featuring Next Step Up)

04. Alone with your Sins

05. Payback

06. Dirge

07. Natural Born Killaz (featuring Worst Doubt, Headbussa & Cold Decay)

08. Inner Voices

09. Clout' Chasin'

10. Wilted Flowers





» (Lien direct) Beckoning The Void Of Eternal Silence, nouvel album des Américains de FUNEBRARUM (Death Metal, USA). Celui-ci est à écouter en intégralité ci-dessous :



01. The Arrival (Intro)

02. Beckoning The Void Of Eternal Silence

03. Ša Nagba Amāru

04. Through The Barren Halls Of Grieving Emptiness

05. Into Dark Domains

06. Ancestral Manor (Intro)

07. Anhela Odor Mortuorum (The Adepts)

08. From Rotting Burial Shrouds

09. Turning The Stones Of Torment

10. The Whispering Cathedral - Epilogue





» (Lien direct) PVRGATORII (Black/Punk, Espagne) sort aujourd'hui son nouvel EP Profane Rites For Cursed Times chez Night Terrors Records. Tracklist :



I. Key To Thee Temple

II. Dystopian Flesh Arise

III. Hermetik Axis

IV. A Broken Seal For Final Capitalism Collapse





» (Lien direct) DAUÞUZ (Black Metal, Allemagne) offre son nouvel opus Todeswerk: Uranium II en écoute intégrale. Sortie ce jour via Amor Fati Productions. Tracklist :



1. Joachimsthal - Jáchymov

2. Uranlager I

3. Hammerzwang

4. Der Turm des Todes

5. Uranlager II

6. Bluteisen

7. 211947

8. Des Häftlings Bergmannstod



<a href="https://dauthuzbm.bandcamp.com/album/todeswerk-uranium-ii">Todeswerk: Uranium II de Dauþuz</a>

» (Lien direct) SE, JOSTA EI PUHUTA (Melodic Death/Thrash, Finlande) sort aujourd'hui son nouvel album Syvyyden portit on saatava auki sur Inverse Records. Tracklist :



1. Tulkoon valkeus

2. Myrsky

3. Varis

4. Kuolemaa ei ole

5. Pahuuden palavat nuolet

6. Syvyyden portit on saatava auki

7. Muinaiset jumalat kuuntelevat

8. Rituaali

9. Pimeys ja ikuinen yö



<a href="https://sejostaeipuhuta.bandcamp.com/album/syvyyden-portit-on-saatava-auki">Syvyyden portit on saatava auki de Se, Josta Ei Puhuta</a>

AJOUTER UN COMMENTAIRE