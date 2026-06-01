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Les news du 1 Juin 2026

News
Les news du 1 Juin 2026 Anasarca - Valosta Varjoon - Malefic Throne - Sarmat - Asperatus
»
(Lien direct)
Pour fêter son trentième anniversaire ANASARCA (Death Metal, Allemagne) sortira ce vendredi son premier album live intitulé Three Decades Of Pure Death Metal, enregistré le 27 septembre 2025 durant le Pauls Coastrock Festival d'Emden en Allemagne. La setlist est ici :

1. Godmachine
2. The Beast - Perverse Penetration
3. Scorn
4. Like Thorns In My Head
5. The Weird Ways
6. 60 Steps
7. Anopheles
8. Blue John
9. Cannibal
10. Achlys
11. I Feel

»
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VALOSTA VARJOON (Black Metal, Allemagne) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album initulé Blut, Stahl Und Leid qui sortira le 23 juin via Folter Records. L'ensemble se découvre ici :

1. Die Könige Der Nacht
2. Vambier
3. Reise Ins Gestern
4. Blut, Stahl Und Leid
5. Im Kalten Moor
6. Die Instel im Traum
7. Am Rande Der Welt

»
(Lien direct)
MALEFIC THRONE (All-Star Death Metal, USA) a publié une vidéo pour le morceau "When our Shadows Align" extrait de son premier longue-durée The Conquering Darkness sorti l'année dernière chez Agonia Records.

»
(Lien direct)
SARMAT (Black/Death, Pologne) a sorti son nouvel album The Ornaments Of Disturbing Perspectives via Mad Lion Records. Tracklist :

1. Architect
2. Syndrome Of Dangerous Perspective
3. Scarspike
4. Spectre Of Coercive
5. World Screeches /Triptych: The Left
6. The Fall /Triptych: Center
7. Okrutnik /Triptych: The Right

»
(Lien direct)
ASPERATUS (Death Metal, Pologne) vient de sortir son premier long-format Shrines Of Human Waste sur Mad Lion Records. Tracklist :

1. Intro
2. Decades Of Deceithful Faith
3. Age Of Lunacy
4. Blood Will Define Their Fate
5. Absence Of God
6. Throne Of Emptiness
7. Hell To Follow
8. Fall
9. Extinction
Thrasho Jean-Clint + Keyser
1 Juin 2026

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