Pour fêter son trentième anniversaire ANASARCA (Death Metal, Allemagne) sortira ce vendredi son premier album live intitulé Three Decades Of Pure Death Metal, enregistré le 27 septembre 2025 durant le Pauls Coastrock Festival d'Emden en Allemagne. La setlist est ici :
1. Godmachine
2. The Beast - Perverse Penetration
3. Scorn
4. Like Thorns In My Head
5. The Weird Ways
6. 60 Steps
7. Anopheles
8. Blue John
9. Cannibal
10. Achlys
11. I Feel
VALOSTA VARJOON (Black Metal, Allemagne) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album initulé Blut, Stahl Und Leid qui sortira le 23 juin via Folter Records. L'ensemble se découvre ici :
1. Die Könige Der Nacht
2. Vambier
3. Reise Ins Gestern
4. Blut, Stahl Und Leid
5. Im Kalten Moor
6. Die Instel im Traum
7. Am Rande Der Welt
MALEFIC THRONE (All-Star Death Metal, USA) a publié une vidéo pour le morceau "When our Shadows Align" extrait de son premier longue-durée The Conquering Darkness sorti l'année dernière chez Agonia Records.
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