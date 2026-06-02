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(Lien direct) MARTYR (Death Metal Technique, Canada) dans des versions remixées et remasterisées. Hopeless Hopes, Warp Zone et Feeding The Abscess sont d'ores et déjà disponibles en précommandes ici. Sortie officielle prévue aux alentours du 28 juillet.



<a href="https://martyrcanada.bandcamp.com/album/hopeless-hopes-2026-mix">Hopeless Hopes (2026 Mix) de Martyr</a>

<a href="https://martyrcanada.bandcamp.com/album/warp-zone-2026-mix">Warp Zone (2026 Mix) de Martyr</a>

<a href="https://martyrcanada.bandcamp.com/album/feeding-the-abscess-2026-mix">Feeding The Abscess (2026 Mix) de Martyr</a>