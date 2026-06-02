Les news du 2 Juin 2026
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Les news du 2 Juin 2026 Scattered Remnants - Martyr
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|Le label américain Redifining Darkness Records vient de rééditer (pour le moment au seul format numérique) la première démo de SCATTERED REMNANTS (Brutal Death Metal) intitulée Procreating Mass Carnage. Sortie en 1994 sur Vaginal Vomit Productions, cette réédition 2026 bénéficie d'un remastering ainsi que d'une illustration retravaillée pour l'occasion. Elle est à découvrir ci-dessous :
01. Intro
02. Profanation Of Christ
03. Ridding Genital Flesh
04. Infusing Fecal Embryo
05. Anal Birth
06. Cranial Defilement
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|Relapse Records va rééditer les trois albums des Canadiens de MARTYR (Death Metal Technique, Canada) dans des versions remixées et remasterisées. Hopeless Hopes, Warp Zone et Feeding The Abscess sont d'ores et déjà disponibles en précommandes ici. Sortie officielle prévue aux alentours du 28 juillet.
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