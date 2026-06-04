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(Lien direct) Godslaughter, le nouvel album des Américains de NOTHINGNESS (Death Metal, USA) sortira le 31 juillet prochain chez Everlastign Spew Records. En voici un premier extrait avec le clip de "Skull Evulsion" à découvrir ci-dessous :



01. Incinerated Immediately

02. Convulsing Putrefaction

03. Skull Evulsion

04. Trenchant Glunch

05. Vanquishing Providence

06. Divine Irresponsibility

07. Incredible Violence

08. Umbral Spear

09. Novus Hegemonikon



