Les news du 4 Juin 2026
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Les news du 4 Juin 2026 Nothingness - Cro-Mags
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|Intitulé Godslaughter, le nouvel album des Américains de NOTHINGNESS (Death Metal, USA) sortira le 31 juillet prochain chez Everlastign Spew Records. En voici un premier extrait avec le clip de "Skull Evulsion" à découvrir ci-dessous :
01. Incinerated Immediately
02. Convulsing Putrefaction
03. Skull Evulsion
04. Trenchant Glunch
05. Vanquishing Providence
06. Divine Irresponsibility
07. Incredible Violence
08. Umbral Spear
09. Novus Hegemonikon
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|CRO-MAGS (Thrash / Crossover, USA) vient de dévoiler un nouveau single intitulé "Wired For Chaos". Sorti via BLKIIBLK, celui-ci est à découvrir ci-dessous :
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