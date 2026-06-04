|
Les news du 4 Juin 2026
News
Les news du 4 Juin 2026 Riena - Belialed - Into Darkness - Grimveil - Illwind - Nothingness - Cro-Mags
|»
|RIENA (Black Metal, Finlande) a partagé son premier EP Miekka ja Varjo qui sort demain via Signal Rex. Tracklist :
1. Intro
2. Tuhkana Käsissämme
3. Jotka Yössä Kulkevat
4. Käärmeen Kuiskauksia
5. Kun Usva Maan Peittää
6. Outro (Pedon Sanat)
|
|»
|BELIALED (Melodic Black Metal, Allemagne) a posté une "lyric video" pour le titre "Dornenwald" issu de son nouvel opus The Echoless Chasm paru en avril dernier sur Trollzorn Records. Tracklist :
1. Monolith
2. Poisoned Mirror
3. Invoke The Elements
4. The River Carries Her Essence
5. The Echoless Chasm
6. Only Embers Remain
7. Haunted Ruins
8. Dornenwald
|
|»
|INTO DARKNESS (Death Metal, Italie) a dévoilé le morceau "Uranus" tiré de son premier longue-durée Route to the Other Side à venir le 24 juillet chez Dying Victims Productions. Tracklist :
1. Jupiter
2. Saturn
3. Uranus
4. Neptune
5. Halley
6. Kuiper Belt
7. Pluto
8. Route to the Outer Side
|
|»
|GRIMVEIL (Atmospheric Black Metal avec Revenant de Sarkrista et Order of Nosferat et Simon Lindgren de Tårfödd, Suède/Allemagne) offre son premier long-format Beneath the Veil of Silent Woods en écoute intégrale à l'occasion de sa sortie demain via Purity Through Fire. Tracklist :
1. Where the Path Fades to Nothing
2. Into the Depths of Shrouded Pines
3. Only Trees Bear Witness
4. Beneath the Veil of Silent Woods
5. The Distant Murmur of Trees
6. Where Beauty Breathes in Silence
7. As Fog Devours the Trail
8. The Light that Lives in Leaves
|
|»
|ILLWIND (Heavy/Doom, Pérou) a mis en ligne sur ce lien le titre "Lucifer's Mule" extrait de son premier full-length The Unfolding at the End of Light qui sort le 3 juillet sur Personal Records. Tracklist :
1. Crimson Skies [10:43]
2. Wanderer [5:29]
3. Portal [4:47]
4. God Of Sleep [8:55]
5. Lucifer's Mule [13:13]
6. I Wanna Be Your Dog [The Stooges cover] [4:25]
|
|»
|Intitulé Godslaughter, le nouvel album des Américains de NOTHINGNESS (Death Metal, USA) sortira le 31 juillet prochain chez Everlastign Spew Records. En voici un premier extrait avec le clip de "Skull Evulsion" à découvrir ci-dessous :
01. Incinerated Immediately
02. Convulsing Putrefaction
03. Skull Evulsion
04. Trenchant Glunch
05. Vanquishing Providence
06. Divine Irresponsibility
07. Incredible Violence
08. Umbral Spear
09. Novus Hegemonikon
|
|»
|CRO-MAGS (Thrash / Crossover, USA) vient de dévoiler un nouveau single intitulé "Wired For Chaos". Sorti via BLKIIBLK, celui-ci est à découvrir ci-dessous :
|
1 COMMENTAIRE(S)
| citer
|
Bien cool le titre de Cro-mags
Le clip aussi d'ailleurs, le pur crossover qui mélange des mecs en t-shirts Slayer et patchs Exodus aux neusk en polo et aux coreux sans écarteurs, au top.
AJOUTER UN COMMENTAIRE
|
1 COMMENTAIRE(S)
04/06/2026 18:25
Le clip aussi d'ailleurs, le pur crossover qui mélange des mecs en t-shirts Slayer et patchs Exodus aux neusk en polo et aux coreux sans écarteurs, au top.