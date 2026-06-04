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(Lien direct) GRIMVEIL (Atmospheric Black Metal avec Revenant de Sarkrista et Order of Nosferat et Simon Lindgren de Tårfödd, Suède/Allemagne) offre son premier long-format Beneath the Veil of Silent Woods en écoute intégrale à l'occasion de sa sortie demain via Purity Through Fire. Tracklist :



1. Where the Path Fades to Nothing

2. Into the Depths of Shrouded Pines

3. Only Trees Bear Witness

4. Beneath the Veil of Silent Woods

5. The Distant Murmur of Trees

6. Where Beauty Breathes in Silence

7. As Fog Devours the Trail

8. The Light that Lives in Leaves



