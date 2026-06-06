Les news du 6 Juin 2026
News
Les news du 6 Juin 2026 Burnt By The Sun
|»
|BURNT BY THE SUN (Metal / Hardcore, USA) vient d'annoncer sa reformation après quinze années d'absence. En plus du line-up originel constitué de Mike Olender (chant), John Adubato (guitare), Ted Patterson (basse) et Dave Witte (batterie), le groupe a également été rejoint par un second guitariste en la personne de Bill Kelliher (Mastodon, Primate...). Avec cette reformation, le groupe américain prévoit de tourner mais également d'écrire et d'enregistrer de nouveaux morceaux. Affaire à suivre.
|
AJOUTER UN COMMENTAIRE
Par Sosthène
Par Cujo
Par Lestat
Par Lestat
Par Deathrash.
Par Krokodil
Par Sosthène
Par gulo gulo
Par Sosthène
Par Jean-Clint
Par gulo gulo
Par Niktareum
Par Jean-Clint
Par gulo gulo
Par isotaupe
Par isotaupe
Par Ikea
Par Deathrash.
Par AxGxB