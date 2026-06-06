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(Lien direct) BURNT BY THE SUN (Metal / Hardcore, USA) vient d'annoncer sa reformation après quinze années d'absence. En plus du line-up originel constitué de Mike Olender (chant), John Adubato (guitare), Ted Patterson (basse) et Dave Witte (batterie), le groupe a également été rejoint par un second guitariste en la personne de Bill Kelliher (Mastodon, Primate...). Avec cette reformation, le groupe américain prévoit de tourner mais également d'écrire et d'enregistrer de nouveaux morceaux. Affaire à suivre.