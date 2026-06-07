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Les news du 7 Juin 2026

News
Les news du 7 Juin 2026 Ditheist - Véhémence - Dead Void - W.M.D. - Savage - Belushi Speed Ball - Enevelde - Gjendød - Duir - Revolting - Creeping Death - Stonecast - Äxe
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DITHEIST (Death Metal, USA) vient de sortir son nouvel opus Cosmic Liar. Tracklist :

1. Cosmic Liar
2. Evil To Live
3. Kill The Priest
4. Nyarlathotep
5. Apoplectic Delirium
6. Covenant Ov Torture
7. Mouth Of Hell
8. Singularity

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VÉHÉMENCE (Medieval Black Metal, France) offre son nouvel album Assiégé pour l'Eternité en écoute intégrale à l'occasion de sa sortie le 10 juin sur Antiq. Il s'agit d'une nouvelle version retravaillée et réenregistrée de son premier longue-durée Assiégé (2014). Tracklist :

1. De Célestes Cavalcades [4:37]
2. Assiégé pour l'Éternité [9:01]
3. Le Sang Respire Encore [8:21]
4. En Quête du Graal [8:54]
5. Chant d'Honneur [8:28]
6. Par Sombres Forêts et Vastes Plaines [2:45]

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DEAD VOID (Death/Doom, Danemark) a publié son nouveau disque Cranial Devastation chez Me Saco un Ojo Records et Dark Descent Records. Tracklist :

1.Regurgitation of Ancient Manifestations
2.Isolation's Hold
3.Phantosmial Stench of Decay
4.Cranial Devastation
5.Jeg Kan Ikke Flygte Fra Mig Selv


»
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W.M.D. (Thrash Metal, Canada) vient de sortir son nouvel opus Against All Warnings en autoproduction. Tracklist :

1. Eyes Of A Killer
2. Against All Warnings
3. Kleptomania
4. The Black Expanse
5. March Of Death
6. The Thin Red Line
7. Post Human Predator
8. Already Dead
9. Painful Vengeance


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SAVAGE (Death Metal, Pays-Bas) sortira son premier EP Septic Tomb le 6 juillet via Dawnbreed Records et Necrolatry Records (CD) et Milkcow Records (LP). Il contiendra quatre titres inédits ainsi que la Demo I (2023)Tracklist :

1. Nightmares
2. S.A.V.A.G.E.
3. Spectral Torment
4. Septic Tomb
5. Mortal Decay
6. Revulsion
7. Malformation

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BELUSHI SPEED BALL (Thrash/Crossover, USA) a sorti son nouvel album Toxic Waste Was Everywhere In The '80s en indépendant. Tracklist :

1. I Ought Not Know
2. How Tough Am I?
3. That’s a Mighty Fine Wayne Gretzky
4. What’s Funnier Than 24?
5. All Pete’s Exes
6. Kellaway’s Wife
7. D.E.N.N.I.S. System
8. It’s a Green Day (You Know… Still Like Stocks)
9. Terminator Lava Factory
10. I’m Not Your Buddy, Guy
11. Belushi Speed Ball
12. Captain Planet Still Can’t Stop Us

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Le one-man band ENEVELDE (Black Metal, Norvège) et (Black Metal, Norvège) viennent de sortir le split Elegier fra avgrunnen via Terratur Possessions en collaboration avec Amor Fati Productions. Tracklist :

1. Enevelde - Ut av deg selv
2. Enevelde - Langt fra umaken verdt
3. Enevelde - På dødelige terskler
4. Enevelde - Fødselsdefekt
5. Gjendød - Verden våkner
6. Gjendød - Dødsrikets pinsler
7. Gjendød - Mennesketårnet faller
8. Gjendød - Utslettelsen

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DUIR (Atmospheric Black/Folk, Italie) a mis en ligne le morceau "Del giorno" extrait de son nouveau disque Catarsi à venir le 26 juin sur AOP Records.

1. Manifesto [10:02]
2. Di nessuno [6:54]
3. Impeto (feat. L.G. of Ellende) [7:59]
4. Della note [4:38]
5. Del giorno [7:20]
6. Oltre l'alba [9:40]

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REVOLTING (Death Metal avec notamment Rogga Johansson, Suède) vient de sortir son nouvel opus Supernatural Anthems chez Xtreem Music. Tracklist :

1. Supernatural Anthem
2. At Dusk They Rise
3. Upon the Chopping Block
4. Undead Wife, Happy Life
5. Those Who Never Lived
6. The Dead are Craving
7. Dungeon Overture
8. A Midnight Massacre
9. The End so Near

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CREEPING DEATH (Death Metal/Hardcore, USA) a signé avec BLKIIBLK Records.

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STONECAST (Heavy Metal, France) sortira son nouvel album Expand Crimson Chaos le 10 juillet via Pitch Black Records. Tracklist :

01. Death
02. Walking Dead
03. Blood Red
04. A Ce Lieu
05. Against The Tide
06. King Of Hell
07. Kneel Or Die
08. 00.00.01
09. Expand Crimson Chaos
10. Gundown The Flag
11. Nuclear Winter
12. A Ce Lieu Demo (CD bonus track)

»
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ÄXE (Black/Speed, Angleterre) sortira sa deuxième démo Autogeddon le 17 juillet sur Caligari Records au format cassette. Tracklist :

1. Warriors Of The Death Raid
2. Violent Hedonism
3. Gunned Down Dead
4. Weapon Creed
5. Dark Justice
6. Distortion To Hell
7. Proclamator Violator
8. Rise From Your Tombs
Thrasho Keyser
7 Juin 2026

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