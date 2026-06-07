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(Lien direct) VÉHÉMENCE (Medieval Black Metal, France) offre son nouvel album Assiégé pour l'Eternité en écoute intégrale à l'occasion de sa sortie le 10 juin sur Antiq. Il s'agit d'une nouvelle version retravaillée et réenregistrée de son premier longue-durée Assiégé (2014). Tracklist :



1. De Célestes Cavalcades [4:37]

2. Assiégé pour l'Éternité [9:01]

3. Le Sang Respire Encore [8:21]

4. En Quête du Graal [8:54]

5. Chant d'Honneur [8:28]

6. Par Sombres Forêts et Vastes Plaines [2:45]



