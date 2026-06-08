Les news du 8 Juin 2026
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Les news du 8 Juin 2026 DevilDriver
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|DEVILDRIVER (Power/Thrash Moderne Mélodique, États-Unis) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album Strike And Kill qui sortira le 10 juin via Napalm Records. L'ensemble se découvre ici :
1. Dig Your Own Grave
2. Dead In The Water
3. Sanctified In Scars
4. Strike And Kill
5. In The Moonlight
6. Ride Or Die
7. Headed For The Fall
8. Shut The Silence On
9. Never Coming Home
10. Summoning Shadows
11. You're Just A Ghost
12. Oath Of Iron
13. All Bets Are Off
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