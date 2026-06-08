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(Lien direct) DEVILDRIVER (Power/Thrash Moderne Mélodique, États-Unis) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album Strike And Kill qui sortira le 10 juin via Napalm Records. L'ensemble se découvre ici :



1. Dig Your Own Grave

2. Dead In The Water

3. Sanctified In Scars

4. Strike And Kill

5. In The Moonlight

6. Ride Or Die

7. Headed For The Fall

8. Shut The Silence On

9. Never Coming Home

10. Summoning Shadows

11. You're Just A Ghost

12. Oath Of Iron

13. All Bets Are Off



