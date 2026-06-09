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Les news du 9 Juin 2026
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Les news du 9 Juin 2026 Golem Of Gore - Blazon Stone - Iron Reagan - Chat Pile - Merrimack - Cerebrum - Eternal Mourn - Helldrifter - Art - Est - Baalzagoth - Swarn - Divine Sovereign
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|GOLEM OF GORE (Goregrind, Italie) nous dévoile son split enregistré aux côtés de OXIDISED RAZOR, institution mexicaine depuis 1998.
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|BLAZON STONE (Power Speed Metal, Suède) a dévoilé un clip afin d'illustrer le titre "Endless Fire Of Hate" présent sur l'album Damnation de 2021.
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|IRON REAGAN (Crossover, Etats-Unis) a déjà mis en ligne son nouvel EP Demonetization, sorti ce 9 juin chez Relapse Records uniquement au format vinyle.
Tracklist :
01. Demonetization (00:58)
02. God Don't Like It (01:18)
03. Make It Ugly (02:41)
04. Hood Ornament (01:30)
05. Parts Unknown (01:38)
06. Turning Green (02:13)
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|CHAT PILE (Industrial Noise Rock / Hardcore / Nu Metal, USA) sortira le 4 septembre prochain via The Flenser son nouvel allbum intitulé Who Loves The Sun. En voici un premier extrait avec le clip de "Deep Blue" à découvrir ci-dessous :
01. Creature
02. Deep Blue
03. Same Rules
04. PEN I S MALL
05. Shrine
06. Intruder
07. Christabel ‘26
08. Influence
09. Family Funeral
10. October All The Time
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|MERRIMACK (Black Metal, France) vient de dévoiler une reprise de "Wrong" de DEPECHE MODE, elle s'écoute ici :
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|CEREBRUM (Death Metal, Finlande) a dévoilé un nouveau single intitulé "Once You Se" et tiré de son prochain EP à venir dans le courant de l'année.
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|ETERNAL MOURN (Death/Doom avec des membres de Extirpation et Demonomancy, Italie) sortira son premier EP Winds of Sorrow le 20 juillet sur Terror From Hell Records. Tracklist :
01. Falling Tears
02. Embracing Tragedy
03. Winds of Sorrow
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|ART|EST (Technical Deathcore, Allemagne) vient de sortir son premier longue-durée Evil Embodiment en indépendant. Tracklist :
01 Demonic Insurrection
02 Evil Embodiment
03 In The Sky of Dead Ghost
04 Despaired in Revelation
05 Vale of Shadows
06 Into the Afterlife
07 Godless Infestation (feat. Flexxer)
08 Rites of Revocation (feat. Luca Vi)
09 The Monster Within Myself
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|BAALZAGOTH (Death Metal, Pologne) a sorti son nouvel album No God, No Savior chez Putrid Cult. Tracklist :
01. True Messiah
02. Satan
03. Codex Asmodei
04. Behemoth
05. Excommunicatus Ab Humanitate
06. Blood Tribunal
07. Auto da fé
08. No God, No Savior
09. Christ Of Deceit
10. Gloria Apostasiae
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|SWARN (Death Metal, Estonie) a sorti son nouvel EP Corpsetrader via Warhorn Records. Tracklist :
1. Feral Breed
2. Sell Your Corpse
3. Weapons Prepared
4. Cold
5. Barbed-Wire Orchards
6. Corpsetrader
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|DIVINE SOVEREIGN (Atmospheric/Melodic Black/Doom, Pologne) a mis en ligne une "lyric video" pour le morceau "Pledge" extrait de son premier long-format Autaxia Chronicles: Dawn of a New Age paru l'année dernière sur Wormholedeath.
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