MADBALL (Hardcore, USA) sortira son nouvel album intitulé Not Your Kingdom le 24 juillet prochain via Nuclear Blast Records. Après "Rebel Kids" en voici un nouvel extrait avec le titre "Tethered" à découvrir ci-dessous :
01. Tethered
02. Flammable
03. Rebelude
04. Rebel Kids
05. Don’t Misstep
06. What Say You
07. Stab Wounds
08. Sunrise
09. Life’s A Mural
10. Family First
11, Clockwork
12. IWI
13. The Ride
14. Chase A Dream
GRIM LEGION (Death Metal, USA) sortira son nouvel album Harbingers Of Death le 10 juillet via Horror Pain Gore Death Productions. Tracklist :
1. Mutilation Scream
2. Found Dead
3. Planet Of The Dead
4. Seraphic Decay
5. Sentenced To Oblivion
6. Descend Into Hell
7. Harbingers Of Death
8. Undead And Buried
9. Slaughter Of Kings
10. Suicide Salvation
Par Jean-Clint
Par Lestat
Par Krokodil
Par gulo gulo
Par Sosthène
Par Jean-Clint
Par Jean-Clint
Par Ikea
Par Deathrash.
Par Ikea
Par Delak6788
Par Jean-Clint
Par isotaupe
Par Keyser
Par AxGxB
Par Lestat
Par Keyser