Les news du 12 Juin 2026
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Les news du 12 Juin 2026 Profanation - Stormkeep - Cult Of Luna
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|PROFANATION (Death / Grind, France) sortira son premier album intitulé Ultra-Noise Warfare courant octobre sur Iron Bonehead Productions. En voici un premier extrait avec le titre "Army Of Dogs" à découvrir ci-dessous :
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|Découvrez ci-dessous le dernier clip vidéo de STORMKEEP (Black Metal, USA) pour le titre "The Black Dragons Of Iswylm". Ce morceau est issu de l'album The Nocturnes Of Iswylm à paraître ce jour sur Metal Blade Records et à découvrir également en intégralité ci-dessous :
01. The Taste Of Immortal Blood
02. The Black Dragons Of Iswylm
03. Saccharine Subjugation
04. Imperious Sanguine Eroticism
05. Echoes In The Vasts Of Sequestration
06. Carnal Tapestries Of Nailtorn Flesh
07. Ballad Of A Fallen Star
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|Intitulé In The Shadow Of Your Shadow, le nouvel album de CULT OF LUNA (Post-Metal, Suède) sortira le 6 novembre prochain sur Red Creek Records. En voici un premier extrait avec le morceau-titre à découvrir ci-dessous :
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