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(Lien direct) STORMKEEP (Black Metal, USA) pour le titre "The Black Dragons Of Iswylm". Ce morceau est issu de l'album The Nocturnes Of Iswylm à paraître ce jour sur Metal Blade Records et à découvrir également en intégralité ci-dessous :



01. The Taste Of Immortal Blood

02. The Black Dragons Of Iswylm

03. Saccharine Subjugation

04. Imperious Sanguine Eroticism

05. Echoes In The Vasts Of Sequestration

06. Carnal Tapestries Of Nailtorn Flesh

07. Ballad Of A Fallen Star





