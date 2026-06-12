TAAKE (Black Metal, Norvège) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album intitulé En Skog av Nidstang prévu pour le 31 juillet via Dark Essence Records. L'ensemble se découvre ici :
1. Einstoeingen og Eg
2. Et Dyr tok min Hud
3. Engler
4. Av Guds ville Naade
TAKE IT IN BLOOD (Hardcore, France) a sorti aujourd'hui son nouvel album. Un disque intitulé Exit From Life paru chez Borndead Collective, Hellride Records et Burning Water Records. Cellui-ci est à écouter en intégralité ci-dessous :
01. Toe Tag
02. Don't Care
03. Drowned in Deceit (featuring Next Step Up)
04. Alone with your Sins
05. Payback
06. Dirge
07. Natural Born Killaz (featuring Worst Doubt, Headbussa & Cold Decay)
08. Inner Voices
09. Clout' Chasin'
10. Wilted Flowers
PROFANATION (Death / Grind, France) sortira son premier album intitulé Ultra-Noise Warfare courant octobre sur Iron Bonehead Productions. En voici un premier extrait avec le titre "Army Of Dogs" à découvrir ci-dessous :
Découvrez ci-dessous le dernier clip vidéo de STORMKEEP (Black Metal, USA) pour le titre "The Black Dragons Of Iswylm". Ce morceau est issu de l'album The Nocturnes Of Iswylm à paraître ce jour sur Metal Blade Records et à découvrir également en intégralité ci-dessous :
01. The Taste Of Immortal Blood
02. The Black Dragons Of Iswylm
03. Saccharine Subjugation
04. Imperious Sanguine Eroticism
05. Echoes In The Vasts Of Sequestration
06. Carnal Tapestries Of Nailtorn Flesh
07. Ballad Of A Fallen Star
Intitulé In The Shadow Of Your Shadow, le nouvel album de CULT OF LUNA (Post-Metal, Suède) sortira le 6 novembre prochain sur Red Creek Records. En voici un premier extrait avec le morceau-titre à découvrir ci-dessous :
Par Jean-Clint
Par isotaupe
Par Jean-Clint
Par BBB
Par Ikea
Par Sosthène
Par gulo gulo
Par Sagamore
Par Keyser
Par Jean-Clint
Par Sosthène
Par AxGxB
Par Val
Par Sosthène
Par Cujo
Par Lestat
Par Lestat
Par Deathrash.
Par Krokodil