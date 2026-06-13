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News
Les news du 13 Juin 2026 Thy Killing Hand - Allegaeon - Avulsed - Hulder
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Après deux démonstrations, THY KILLING HAND (Black Metal, Pologne) vient de sortir son premier album intitulé Infernal Commands via Norma Evangelium Diaboli. Celui-ci est à découvrir en intégralité ci-dessous :

01. On A Silver Globe
02. The Great Beyond
03. Bones Resound
04. To Receive The Final Task
05. Enter, Asmodeus
06. Dance, Anteser
07. Trip Of Divine Passion
08. I Am Third Revelation
09. Enemy

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ALLEGAEON (Death Metal Technique, USA) vient de partager le clip vidéo de "Dark Matter Dynamics", titre tiré de l'album The Ossuary Lens paru l'année dernière sur Metal Blade Records :

01. Refraction
02. Chaos Theory
03. Driftwood
04. Dies Irae
05. The Swarm
06. Carried By Delusion
07. Dark Matter Dynamics (featuring Adrian Bellue)
08. Imperial
09. Wake Circling Above
10. Scythe

»
(Lien direct)
Le nouvel album d'AVULSED (Death Metal, Espagne) aura pour titre Nordic Embryogenesis et sortira le 9 septembre sur Xtreem Music. Il s'agira d'un album de reprises constitués de titres obscurs issus des scènes suédoises, finlandaises et norvégiennes des années 80 et 90. Le groupe dévoilera un extrait par semaine à compter du 26 juin prochain et chaque extrait bénéficiera d'une illustration personnalisée.

»
(Lien direct)
HULDER (Black Metal, USA) sortira son nouvel album intitulé Verbolgen le 7 août prochain sur 20 Buck Spin Records et Season Of Mist. En voici un premier extrait avec le clip vidéo de "View From Nemeton" à découvrir ci-dessous :

01. Drie Raven (Intro)
02. The Crowning
03. Thy Binding Oath
04. Verbolgen
05. … And We Shall Sing
06. In Blood And In Earth
07. Den Nacht Zijn Lied
08. View From Nemeton
09. The Glow Of Dawn
Thrasho AxGxB
13 Juin 2026

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