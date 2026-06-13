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(Lien direct) HULDER (Black Metal, USA) sortira son nouvel album intitulé Verbolgen le 7 août prochain sur 20 Buck Spin Records et Season Of Mist. En voici un premier extrait avec le clip vidéo de "View From Nemeton" à découvrir ci-dessous :



01. Drie Raven (Intro)

02. The Crowning

03. Thy Binding Oath

04. Verbolgen

05. … And We Shall Sing

06. In Blood And In Earth

07. Den Nacht Zijn Lied

08. View From Nemeton

09. The Glow Of Dawn



