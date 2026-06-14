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(Lien direct) BOARZOY (Groove/Sludge, USA) a sorti son nouvel opus The Great Fires en autoproduction. Tracklist :



1. Even in the Rain

2. A Hundred Pitchers of Honey

3. Wartime Softshoe

4. Agency (Is Necessary)

5. Bib and Bottle

6. Your New Hands

7. David

8. Something Beautiful

9. The Great Fires



<a href="https://boarzoy.bandcamp.com/album/the-great-fires">The Great Fires de Boarzoy</a>