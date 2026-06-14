Les news du 14 Juin 2026
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Les news du 14 Juin 2026 Bloodmother - Boarzoy - Nekrokrist SS
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|BLOODMOTHER (Black Metal, Finlande) a signé avec Time to Kill Records pour la sortie dans les prochains mois de son premier long-format Militant Black Magic.
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|BOARZOY (Groove/Sludge, USA) a sorti son nouvel opus The Great Fires en autoproduction. Tracklist :
1. Even in the Rain
2. A Hundred Pitchers of Honey
3. Wartime Softshoe
4. Agency (Is Necessary)
5. Bib and Bottle
6. Your New Hands
7. David
8. Something Beautiful
9. The Great Fires
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|NEKROKRIST SS (Black Metal, Finlande) vient de sortir son nouvel album Seitsemäs sur Out of the Dungeon. Tracklist :
1. Veitsen henki
2. Seitsemäs
3. Musta vesi
4. Tikari ja tähti
5. Tappurakruunu
6. Joukkohauta
7. Mustan taivaan kutsu
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