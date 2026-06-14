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Les news du 14 Juin 2026
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Les news du 14 Juin 2026 Finsmoonth - Genghis Tron - Hecate - Holissstik - GOREWORM - Grafted - Profanatica - Hubris - Left To Die - Deviated - Blutgott - Defiled - Bloodmother - Boarzoy - Nekrokrist SS
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|FINSMOONTH (Black Metal Mélodique, Indonésie) a enregistré une vidéo afin d'accompagner le titre "An Endless Depth" extrait son deuxième LP Chrysalis of Astral Tears sorti le 13 juin chez Disaster Records.
Tracklist :
01. An Endless Depth (07:56)
02. Foliage of the Wings (09:07)
03. Dimming Palette (06:01)
04. Luminous Unveiling (06:12)
05. Embers at Ethereal Dawn (05:10)
06. Presomnal (07:07)
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|GENGHIS TRON (Electro Rock Core, Etats-Unis) a publié le 12 juin son nouvel album Signal Fire, signé chez Relapse Records. Pour l'occasion, le groupe nous offre un clip pour la chanson éponyme.
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|HECATE (Black Metal Folklorique, France) a mis en ligne son quatrième album Comment est la nuit ?.
Tracklist :
01. Le Roi des Aulnes (02:13)
02. Hymne au clair de lune (07:59)
03. Vois en dedans de moi (06:34)
04. Aube aux pâles salives (09:58)
05. Qu'une main strie la nuit (07:57)
06. Bleu flambant (06:02)
07. Des regards cueillis et des mains excavées I (09:06)
08. Des regards cueillis et des mains excavées II (06:33)
09. Comment est la nuit ? (03:28)
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|HOLISSSTIK (Dark Electro Rock, Norvège), groupe notamment composé de membres de MANES et LETHE accompagnés de nombre d'invités prestigieux, sortira son premier LP Chapter 1: This Endless Solitude le 14 août chez Season Of Mist. Une première vidéo est déjà disponible pour le titre "The Rhythm of Silence".
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|GOREWORM (Death Metal Technique, Canada) diffuse la totalité de son deuxième album Miasmic Solitude, paru ce 12 juin chez Transcending Obscurity Records.
Tracklist :
01. Conjuring (04:10)
02. Monuments to Murdering (03:04)
03. The Enthralling Grave (03:04)
04. Orbweaver (04:34)
05. Amor Vincit Omnia (05:02)
06. No Reprieve (04:13)
07. Eve of Flagellation (04:11)
08. Jarrell (04:10)
09. Strelly (03:29)
10. Miasmic Solitude (04:09)
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|GRAFTED (Brutal Death Metal, Etats-Unis) a signé un deal avec le label New Standard Elite qui reprend donc la promotion du dernier EP en date, Revelations, initialement sorti le 23 avril dernier.
Tracklist :
01. Sermonized and Disemboweled
02. Skewered unto Immolation
03. Disgorged in the Chapel
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|PROFANATICA (Black Death Metal, Etats-Unis) verra son album Disgusting Blasphemies Against God de 2010 être réédité et remasterisé par le label Hells Headbangers Records. La version digitale est déjà disponible depuis le 8 juin mais il faudra attendre le 17 juillet pour les formats physiques, CD et vinyle.
Tracklist :
01. Black Cum
02. Pious Piece of Shit
03. Christ's Precious Blood Poisoned
04. Smashing Religious Fucking Statues
05. Fuck the Blood of the Lamb
06. Covered in Black Shit
07. No Trumpet Shall Sound
08. Crush All That Is Holy Defile
09. Excrement Sacrosanct
10. Angel with Cock
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|HUBRIS (Black Metal, Etats-Unis) met en image via un Visualizer le titre "Lightless Lantern" extrait de l'album Acts of Sedition, disponible depuis le 3 avril dernier en indépendant.
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|LEFT TO DIE (Death Metal, Etas-Unis), groupe hommage composé par Terry Butler, Rick Rozz, Matt Harvey et Gus Rios, sortira son premier album intitulé Initium Mortis le 17 juillet prochain sur Relapse Records. En voici un nouvel extrait avec le titre "Witch of Hell" à découvrir ci-dessous :
01. Legion Of Doom
02. Archangel
03. Power Of Darkness
04. Zombie
05. Witch Of Hell
06. Rise Of Satan
07. Summoned To Die
08. Mantas
09. Slaughterhouse
10. Death By Metal
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|DEVIATED (Brutal Death Metal, International) prépare la sortie de son album The Altar of Absence, prévue pour un avenir proche chez New Standard Elite. En attendant, voici un premier extrait : "Reverence at the Void".
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|BLUTGOTT (Heavy Hard Rock, Allemagne) illustre son titre "Sturm der Blutdrachen" avec un clip vidéo annonciateur de l'album Die Schlacht um Knochenheim - Death of the Bloodking qui arrivera en octobre 2026.
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|DEFILED (Death Metal, Japon) a dévoilé son nouvel album intitulé Altered State, sorti le 12 juin via Season Of Mist. L'ensemble se découvre ci-dessous :
1. Dazed In Blindness
2. Altered State
3. Obsession
4. Portal
5. Necro-Force
6. The Degradation
7. Genocidal Stage
8. Metamorphosis Of Evil
9. The Ultra Death
10. Zombified
11. Lunatics
12. Prophecies
13. Demolition
14. Apocalyptic End
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|BLOODMOTHER (Black Metal, Finlande) a signé avec Time to Kill Records pour la sortie dans les prochains mois de son premier long-format Militant Black Magic.
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|BOARZOY (Groove/Sludge, USA) a sorti son nouvel opus The Great Fires en autoproduction. Tracklist :
1. Even in the Rain
2. A Hundred Pitchers of Honey
3. Wartime Softshoe
4. Agency (Is Necessary)
5. Bib and Bottle
6. Your New Hands
7. David
8. Something Beautiful
9. The Great Fires
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|NEKROKRIST SS (Black Metal, Finlande) vient de sortir son nouvel album Seitsemäs sur Out of the Dungeon. Tracklist :
1. Veitsen henki
2. Seitsemäs
3. Musta vesi
4. Tikari ja tähti
5. Tappurakruunu
6. Joukkohauta
7. Mustan taivaan kutsu
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