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(Lien direct) HECATE (Black Metal Folklorique, France) a mis en ligne son quatrième album Comment est la nuit ?.



Tracklist :

01. Le Roi des Aulnes (02:13)

02. Hymne au clair de lune (07:59)

03. Vois en dedans de moi (06:34)

04. Aube aux pâles salives (09:58)

05. Qu'une main strie la nuit (07:57)

06. Bleu flambant (06:02)

07. Des regards cueillis et des mains excavées I (09:06)

08. Des regards cueillis et des mains excavées II (06:33)

09. Comment est la nuit ? (03:28)



