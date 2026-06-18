|
Les news du 18 Juin 2026
News
Les news du 18 Juin 2026 Cambion - Miscreance - Truck Violence
|»
|CAMBION (Death Metal, Allemagne / USA) a récemment participé à une compilation intitulée Grind Or Die Volume II: Cacophonic Extermination. Sur celle-ci figure un titre inédit qui sera sur le prochain album de la formation. Intitulé "Fulmen Jacio", celui-ci est à découvrir ci-dessous :
|
|»
|C'est le 28 août prochain sur Season Of Mist que sortira Reminiscence, nouvel album des Italiens de MISCREANCE (Death / Thrash, Italie). En voici un premier extrait avec le clip de "Scalp Ceremony" à découvrir ci-dessous :
01. Trait d’Union
02. Vision
03. Scalp Ceremony
04. Synaptic Cortex Dissection
05. Oracle’s Rift
06. The Moaning Hill
07. Symbiosis
08. Zenith Of A Dying Sun
09. Mirage
|
|»
|Intitulé The Weathervane Is My Body , le nouvel album de TRUCK VIOLENCE (Hardcore / Noise / Folk, Canada) sortira le 26 juin sur The Flenser Records. En voici un troisième et dernier extrait avec le titre "Gerard, Be Quiet" à découvrir ci-dessous sous la forme d'un clip vidéo :
01. My Dog Would Fuck The Air
02. Jaundiced And Reaching For A Mother
03. Compelled By Christy
04. House Caught Fire
05. New Jesus (YouTube)
06. Your Name, It's Walking (YouTube)
07. Stomach As A Tower And The Globules Descending
08. Gerard, Be Quiet
09. Kindly, Wash Yourself
|
AJOUTER UN COMMENTAIRE
|
Par Bras Cassé
Par Lestat
Par Seb`
Par Sosthène
Par gulo gulo
Par gulo gulo
Par isotaupe
Par Jean-Clint
Par Ikea
Par Sosthène
Par gulo gulo
Par Sagamore
Par Keyser
Par Jean-Clint
Par Sosthène
Par AxGxB
Par Val