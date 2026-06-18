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(Lien direct) The Weathervane Is My Body , le nouvel album de TRUCK VIOLENCE (Hardcore / Noise / Folk, Canada) sortira le 26 juin sur The Flenser Records. En voici un troisième et dernier extrait avec le titre "Gerard, Be Quiet" à découvrir ci-dessous sous la forme d'un clip vidéo :



01. My Dog Would Fuck The Air

02. Jaundiced And Reaching For A Mother

03. Compelled By Christy

04. House Caught Fire

05. New Jesus (YouTube)

06. Your Name, It's Walking (YouTube)

07. Stomach As A Tower And The Globules Descending

08. Gerard, Be Quiet

09. Kindly, Wash Yourself



