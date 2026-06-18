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Les news du 18 Juin 2026

News
Les news du 18 Juin 2026 Verdun - Hyena - Risingfall - Megascavenger - Frostbite Terror - Ukć - Cambion - Miscreance - Truck Violence
»
(Lien direct)
VERDUN (Blackened Doom / Post Metal, France) a dévoilé un nouvel extrait de son album intitulé Abyssal Womb qui sortira le 26 juin via Transcending Obscurity Records. "Rise Of The Atomic Ghouls".se découvre ci-dessous :

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HYENA (Heavy Metal, Pérou) et RISINGFALL (Heavy Metal, Japon) offrent leur mini-split Heavy Metal Heroes en écoute intégrale à l'occasion de sa sortie demain sur Dying Victims Productions. Tracklist :

1. Hyena - The Evil Monk
2. Hyena - Tokyo Nights
3. Risingfall - Rock Forever
4. Risingfall - Twilight

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Le one-man band MEGASCAVENGER (Rogga Johansson Death Metal, Suède) propose en écoute le morceau "Shallow Grave Overflow" tiré de son nouvel opus Toxic Noxious Undeath prévu le 13 août chez Xtreem Music. Tracklist :

01. Graveyard Dreams and Bonehouse Screams
(feat. Kam Lee/Massacre)
02. Corpses Below
(feat. Felix Stass/Crematory)
03. Exploding Casket Syndrome
(feat. Erik Rundqvist/Vomitory)
04. Heading For the Furnace
(feat. Max Otero/Mercyless)
05. A World of Fire and Brimstone
(feat. Dave Ingram/Benediction)
06. Fleshburner Yearner
(feat. Michael H Andersen/Thorium)
07. As Purgatory Ascends
(feat. Jan Bergmann Jepsen/Maceration)
08. Toxic Noxious Undeath
(feat. Silvester Koorevaar/Fondlecorpse)
09. Shallow Grave Overflow
(feat. Dave Rotten/Avulsed)
10. The Morbid Rides Again
(feat. Peter Svensson/Void Moon)

»
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FROSTBITE TERROR (Melodic Death Metal, Finlande) a dévoilé le titre "Maan multa" issu de son premier long-format Into The Frozen Depths à venir le 24 juiller via Inverse Records. Tracklist :

01. Frost And Snow
02. Tracks On The Snow
03. What Do The Dead Care
04. Cheap Tricks
05. Maan Multa
06. Gehenna
07. Into The Depths
08. The Hero (Has Fallen)
09. Frosty Adventures
10. Happy Ox (bonus track)

»
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Le one-man band UKĆ (Progressive Black Metal, Pologne) a mis en ligne une vidéo pour le morceau "Mętne słońce" extrait de son nouvel album Anomalie - Upadek konającego ćwierćwiecza paru en mars dernier sur Via Nocturna.

»
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CAMBION (Death Metal, Allemagne / USA) a récemment participé à une compilation intitulée Grind Or Die Volume II: Cacophonic Extermination. Sur celle-ci figure un titre inédit qui sera sur le prochain album de la formation. Intitulé "Fulmen Jacio", celui-ci est à découvrir ci-dessous :

»
(Lien direct)
C'est le 28 août prochain sur Season Of Mist que sortira Reminiscence, nouvel album des Italiens de MISCREANCE (Death / Thrash, Italie). En voici un premier extrait avec le clip de "Scalp Ceremony" à découvrir ci-dessous :

01. Trait d’Union
02. Vision
03. Scalp Ceremony
04. Synaptic Cortex Dissection
05. Oracle’s Rift
06. The Moaning Hill
07. Symbiosis
08. Zenith Of A Dying Sun
09. Mirage

»
(Lien direct)
Intitulé The Weathervane Is My Body , le nouvel album de TRUCK VIOLENCE (Hardcore / Noise / Folk, Canada) sortira le 26 juin sur The Flenser Records. En voici un troisième et dernier extrait avec le titre "Gerard, Be Quiet" à découvrir ci-dessous sous la forme d'un clip vidéo :

01. My Dog Would Fuck The Air
02. Jaundiced And Reaching For A Mother
03. Compelled By Christy
04. House Caught Fire
05. New Jesus (YouTube)
06. Your Name, It's Walking (YouTube)
07. Stomach As A Tower And The Globules Descending
08. Gerard, Be Quiet
09. Kindly, Wash Yourself
Thrasho Jean-Clint + Keyser + AxGxB
18 Juin 2026

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Miscreance
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Death / Thrash - 2018 - Italie		   
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Heavy Metal - 2014 - Japon		   
Truck Violence
 Truck Violence
Hardcore / Noise / Folk - 2021 - Canada		   
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Blackened Doom / Post Metal - 2010 - France		   
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