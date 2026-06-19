Les news du 19 Juin 2026
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Les news du 19 Juin 2026 Vafurlogi - Insomnium
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|VAFURLOGI (Black Metal, Islande) vient de dévoiler l'intégralité de son nouvel album intitulé Gneisti Af Eldi Guðs qui sortira le 26 juin via Norma Evangelium Diaboli. Il s'écoute ici :
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|INSOMNIUM (Death Metal Mélodique, Finlande) vient de dévoiler un nouveau titre intitulé "Shadowlife" qui figurera sur le prochain album du groupe attendu d'ici la fin de l'année, et qui se découvre ici :
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