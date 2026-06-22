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Les news du 22 Juin 2026

News
Les news du 22 Juin 2026 Nishaiar - Nervochaos - Sortilège
»
(Lien direct)
NISHAIAR (Atmospheric Black Metal/Post-Rock, Ethiopie) a sorti hier un nouvel album intitulé Lumira en indépendant. Il s'écoute sur la page Bandcamp du combo.

»
(Lien direct)
NERVOCHAOS (Death Metal, Brésil) a dévoilé le tracklisting de son nouvel album intitulé Chaosmongers qui sortira le 11 septembre via Black Lion Records. Un premier extrait sera bientôt mis en ligne...

1. I Am Darkness
2. Chaosmongers
3. Embrace Chaos
4. Echoes Of The Damned
5. The Devil’s Man
6. In Shadows They Dwell
7. Dark Fables
8. Lorde Dos Mortos
9. Beyond The Cosmic Ocean
10. In The Vast Void
11. Liber 420
12. Porcos Sanguinários

»
(Lien direct)
SORTILÈGE (Heavy Metal, France) publiera le 28 août via Verycords une version réenregistrée de son album Larmes de Héros. Intitulée Larmes des héros: Même les dieux pleurent elle proposera une vision actualisée de ce classique sorti il y a 40 ans qui peut déjà s'écouter ici via un premier extrait :
Thrasho Lestat + Jean-Clint
22 Juin 2026

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