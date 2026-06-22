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(Lien direct) SORTILÈGE (Heavy Metal, France) publiera le 28 août via Verycords une version réenregistrée de son album Larmes de Héros. Intitulée Larmes des héros: Même les dieux pleurent elle proposera une vision actualisée de ce classique sorti il y a 40 ans qui peut déjà s'écouter ici via un premier extrait :



<a href="https://sortilegeofficial.bandcamp.com/album/larmes-des-h-ros">Larmes Des Héros de Sortilège</a>