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Les news du 23 Juin 2026

News
Les news du 23 Juin 2026 Behemoth - Nothingness
»
(Lien direct)
BEHEMOTH (Black / Death Metal, Pologne) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son Ep intitulé I, Scvlptor, prévu pour le 4 septembre via Massacre Records. L'ensemble se découvre ici :

1. I, Scvlptor
2. Lord Ov The Horizons
3. Rise Of The Blackstorm Of Evil
4. In Thy Pandemaeternum
5. Begotten
6. In League With Satan (VENOM cover)
7. The Return O Darkness And Evil (BATHORY cover) (live)
8. Lord Ov The Horizons (Rough mix)


»
(Lien direct)
NOTHINGNESS (Death Metal, Etats-Unis) a dévoilé un deuxième extrait de son album Godslaughter qui sortira le 31 juillet via Everlasting Spew Records. "Trenchant Glunch" est à découvrir ci-dessous :
Thrasho Jean-Clint
23 Juin 2026

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