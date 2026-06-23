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(Lien direct) BEHEMOTH (Black / Death Metal, Pologne) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son Ep intitulé I, Scvlptor, prévu pour le 4 septembre via Massacre Records. L'ensemble se découvre ici :



1. I, Scvlptor

2. Lord Ov The Horizons

3. Rise Of The Blackstorm Of Evil

4. In Thy Pandemaeternum

5. Begotten

6. In League With Satan (VENOM cover)

7. The Return O Darkness And Evil (BATHORY cover) (live)

8. Lord Ov The Horizons (Rough mix)



