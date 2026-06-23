Les news du 23 Juin 2026
News
Les news du 23 Juin 2026 Behemoth - Nothingness
|»
|BEHEMOTH (Black / Death Metal, Pologne) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son Ep intitulé I, Scvlptor, prévu pour le 4 septembre via Massacre Records. L'ensemble se découvre ici :
1. I, Scvlptor
2. Lord Ov The Horizons
3. Rise Of The Blackstorm Of Evil
4. In Thy Pandemaeternum
5. Begotten
6. In League With Satan (VENOM cover)
7. The Return O Darkness And Evil (BATHORY cover) (live)
8. Lord Ov The Horizons (Rough mix)
|
|»
|NOTHINGNESS (Death Metal, Etats-Unis) a dévoilé un deuxième extrait de son album Godslaughter qui sortira le 31 juillet via Everlasting Spew Records. "Trenchant Glunch" est à découvrir ci-dessous :
|
AJOUTER UN COMMENTAIRE
Par Cujo
Par Cujo
Par AxGxB
Par Jean-Clint
Par Delak6788
Par Ikea
Par Ikea
Par Niktareum
Par Bras Cassé
Par Lestat
Par Seb`
Par Sosthène
Par gulo gulo
Par gulo gulo
Par isotaupe
Par Jean-Clint
Par Ikea
Par Sosthène
Par Sagamore
Par Keyser