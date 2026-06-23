Les news du 23 Juin 2026 News Les news du 23 Juin 2026 Nekrodawn - Behemoth - Nothingness » (Lien direct) NEKRODAWN (Swedeath, Suède) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album intitulé Covenant Of Carnage prévu pour le 21 août via War Anthem Records. L'ensemble se découvre ici :



1. Neath Skies Of Iron

2. Massacre Eternal

3. Covenant Of Carnage

4. Liberty's Pyre

5. Feeding The Greed Machine

6. Crowned Devourer

7. Condemned To Existence

8. Claws Of Pestilence

9. Incarnate Doom

10. Thy Spineless

11. Drones Of Deceit

12. Desolation Reigns





» (Lien direct) BEHEMOTH (Black / Death Metal, Pologne) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son Ep intitulé I, Scvlptor, prévu pour le 4 septembre via Massacre Records. L'ensemble se découvre ici :



1. I, Scvlptor

2. Lord Ov The Horizons

3. Rise Of The Blackstorm Of Evil

4. In Thy Pandemaeternum

5. Begotten

6. In League With Satan (VENOM cover)

7. The Return O Darkness And Evil (BATHORY cover) (live)

8. Lord Ov The Horizons (Rough mix)





» (Lien direct) NOTHINGNESS (Death Metal, Etats-Unis) a dévoilé un deuxième extrait de son album Godslaughter qui sortira le 31 juillet via Everlasting Spew Records. "Trenchant Glunch" est à découvrir ci-dessous :





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