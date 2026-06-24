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(Lien direct) SÉPULCRE (Death Metal, France) vient de dévoiler le tracklisting et un premier extrait de son album Cryptic Temple Of Otherworldly Abhorrations qui sortira le 16 octobre via Invictus Productions. L'ensemble se découvre ici :



1. Ominous Path (To The Nightside)

2. Abyssum Drakon

3. Cryptic Temple...

4. ...Of Otherworldly Abhorrations

5. Katabasis

6. Towards The Unknown

7. Darkness Rules Supreme



<a href="https://invictusproductions666.bandcamp.com/album/cryptic-temple-of-otherworldly-abhorrations">Cryptic Temple of Otherworldly Abhorrations de Sépulcre</a>