Les news du 24 Juin 2026
News
Les news du 24 Juin 2026 Sépulcre - Psycroptic
|»
|SÉPULCRE (Death Metal, France) vient de dévoiler le tracklisting et un premier extrait de son album Cryptic Temple Of Otherworldly Abhorrations qui sortira le 16 octobre via Invictus Productions. L'ensemble se découvre ici :
1. Ominous Path (To The Nightside)
2. Abyssum Drakon
3. Cryptic Temple...
4. ...Of Otherworldly Abhorrations
5. Katabasis
6. Towards The Unknown
7. Darkness Rules Supreme
|
|»
|PSYCROPTIC (Death Metal Technique, Australie) a dévoilé un nouvel extrait de son prochain album intitulé The Pulse Of Annihilation prévu pour le 17 Juillet via Metal Blade Records. "No Blade Of Grass" se découvre ci-dessous :
|
AJOUTER UN COMMENTAIRE
Par Cujo
Par Cujo
Par AxGxB
Par Jean-Clint
Par Delak6788
Par Ikea
Par Ikea
Par Niktareum
Par Bras Cassé
Par Lestat
Par Seb`
Par Sosthène
Par gulo gulo
Par gulo gulo
Par isotaupe
Par Jean-Clint
Par Ikea
Par Sosthène
Par Sagamore
Par Keyser