Les news du 24 Juin 2026 News Les news du 24 Juin 2026 Sépulcre - Psycroptic » (Lien direct) SÉPULCRE (Death Metal, France) vient de dévoiler le tracklisting et un premier extrait de son album Cryptic Temple Of Otherworldly Abhorrations qui sortira le 16 octobre via Invictus Productions. L'ensemble se découvre ici :



1. Ominous Path (To The Nightside)

2. Abyssum Drakon

3. Cryptic Temple...

4. ...Of Otherworldly Abhorrations

5. Katabasis

6. Towards The Unknown

7. Darkness Rules Supreme



<a href="https://invictusproductions666.bandcamp.com/album/cryptic-temple-of-otherworldly-abhorrations">Cryptic Temple of Otherworldly Abhorrations de Sépulcre</a>

» (Lien direct) PSYCROPTIC (Death Metal Technique, Australie) a dévoilé un nouvel extrait de son prochain album intitulé The Pulse Of Annihilation prévu pour le 17 Juillet via Metal Blade Records. "No Blade Of Grass" se découvre ci-dessous :





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