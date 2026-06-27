Les news du 27 Juin 2026
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Les news du 27 Juin 2026 Truck Violence
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|Sorti hier sur The Flenser, le nouvel album des Canadiens de TRUCK VIOLENCE (Hardcore / Noise / Folk, Canada) intitulé The Weathervane Is My Body est à découvrir en intégralité ci-dessous :
01. My Dog Would Fuck The Air
02. Jaundiced And Reaching For A Mother
03. Compelled By Christy
04. House Caught Fire
05. New Jesus
06. Your Name, It's Walking
07. Stomach As A Tower And The Globules Descending
08. Gerard, Be Quiet
09. Kindly, Wash Yourself
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