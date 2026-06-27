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(Lien direct) TRUCK VIOLENCE (Hardcore / Noise / Folk, Canada) intitulé The Weathervane Is My Body est à découvrir en intégralité ci-dessous :



01. My Dog Would Fuck The Air

02. Jaundiced And Reaching For A Mother

03. Compelled By Christy

04. House Caught Fire

05. New Jesus

06. Your Name, It's Walking

07. Stomach As A Tower And The Globules Descending

08. Gerard, Be Quiet

09. Kindly, Wash Yourself



<a href="https://truckviolence.bandcamp.com/album/the-weathervane-is-my-body-2">The weathervane is my body de Truck Violence</a>