SLOPE (Hardcore / Fusion, Allemagne) sortira son nouvel album intitulé Same Kids. Just Louder le 25 septembre prochain sur . En voici trois extraits avec "Same Blues", "Born Low" et "Just Do You" à découvrir ci-dessous :
01. Faith/Doubt
02. Just Do You
03. Out Of Sight (featuring Nasty)
04. Misery
05. Same Blues
06. Born Low
07. No Salvation
08. Tidal Wave
09. Lotus
10. Stay
11. LOVE (featuring State Champs)
12. Still Around
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