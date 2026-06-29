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Les news du 29 Juin 2026

News
Les news du 29 Juin 2026 Adramelech
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(Lien direct)
Xtreem Music vient de rééditer en CD, LP et cassette le deuxième album des Finlandais d'ADRAMELECH (Death Metal, Finlande) intitulé Pure Blood Doom. Celui-ci, sorti initialement en juin 1999 sur Severe Music, est à (re)découvrir ci-dessous :


01. Centuries Of Murder
02. Thule
03. Abomination 459
04. Season Of The Predator
05. Thingstead
06. Lord Of The Red Land
07. Evercursed
08. The Book Of The Black Earth
09. Spawn Of The Suffering
Thrasho AxGxB
29 Juin 2026

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