MIASMES (Raw Black Metal, France) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Violence, Blasphème et Pourriture prévu pour le 18 septembre via Les Acteurs de l'Ombre. L'ensemble se découvre ici :
1. Déchéance
2. Écorché
3. Nihil
4. Possédé
5. Cendres
6. Vomi
7. Catharsis
8. Agonie
9. Horde
10. Rédemption
11. In The Name Of Tragedy (MOTÖRHEAD cover)
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