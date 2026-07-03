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Les news du 3 Juillet 2026

News
Les news du 3 Juillet 2026 Miasmes - Emptiness - Torpor - Deûle - Illwind
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MIASMES (Raw Black Metal, France) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Violence, Blasphème et Pourriture prévu pour le 18 septembre via Les Acteurs de l'Ombre. L'ensemble se découvre ici :

1. Déchéance
2. Écorché
3. Nihil
4. Possédé
5. Cendres
6. Vomi
7. Catharsis
8. Agonie
9. Horde
10. Rédemption
11. In The Name Of Tragedy (MOTÖRHEAD cover)

»
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EMPTINESS (Misery Pop, Belgique) a dévoilé un troisième extrait de son nouvel album intitulé Nowhere Speaks prévu pour le 17 juillet via Season Of Mist. Le morceau-titre se découvre ici :

»
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TORPOR (Black/Heavy, Pologne) a dévoilé le morceau "Ɖungeon Ɖwellers" extrait de son premier longue-durée Ɖungeon Ɖescent à venir le 24 juillet chez Dying Victims Productions. Tracklist :

1. Entrance
2. Trespassing The Sanctuary
3. Armoured Skeleton
4. Dungeon Dwellers
5. Polybolos
6. Return To The Surface
7. Scythian Chase / Last Of Raids

»
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DEÛLE (Post-Black/Post-Punk, Lille) sortira son nouvel album L'Appel du Vide le 9 octobre via Frozen Records / Medication Time Records. Tracklist :

1 - Ophélia
2 - L’appel du vide
3 - Vendeurs de mort
4 - Danse de chiens gris
5 - Du sucre dans le béton
6 - Virée nocturne

»
(Lien direct)
ILLWIND (Heavy/Doom, Pérou) sort aujourd'hui son premier long-format The Unfolding at the End of Light sur Personal Records. Tracklist :

1. Crimson Skies [10:43]
2. Wanderer [5:29]
3. Portal [4:47]
4. God Of Sleep [8:55]
5. Lucifer's Mule [13:13]
6. I Wanna Be Your Dog [The Stooges cover] [4:25]
Thrasho Jean-Clint + Keyser
3 Juillet 2026

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